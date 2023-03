https://sputniknews.lat/20230306/china-se-prepara-para-responder-a-nuevos-retos-en-la-escena-mundial-1136512192.html

China se prepara para responder a nuevos retos en la escena mundial

China se prepara para responder a nuevos retos en la escena mundial

06.03.2023

La decisión china de aumentar sus gastos en la esfera de la defensa ha suscitado una cantidad de deliberaciones en el mundo. Dirigiéndose a los países de Occidente que están preocupados por los pasos del país asiático, el columnista político chino listó a Sputnik estadísticas abiertas.Indicó que el Producto Interior Bruto (PIB) chino contiene alrededor de 77% del mismo indicador estadounidense, mientras que su presupuesto de defensa equivale solo a una cuarta parte del de EEUU. Además, el presupuesto chino en materia de seguridad ronda el 1,5% del todo su PIB, lo que constituye la menor proporción entre los líderes del mundo. Recordó también que vecinos del país como la India y Japón también optaron por el aumento significativo de sus presupuestos de defensa, que ahora superan la cifra de China.De acuerdo con Zhou Rong, China representa una potente fuerza para el mantenimiento de la paz y el desarrollo en todo el mundo, pero en el camino de la realización de este papel "se requiere no solo determinación y voluntad, sino también el fortalecimiento de las propias fuerzas para preservar la paz y promover la seguridad y la estabilidad de la región". De esta manera se explica la aceleración de la modernización y digitalización del Ejército, incluido el mejoramiento de su calidad y de las condiciones de vida del personal militar, señaló el especialista.El creciente gasto militar de China, continúa, está en consonancia con su estatus y su nivel de responsabilidad internacionales como gran potencia. "Sin embargo, está lejos de pensar en demostrar su fuerza a diversos países del mundo y a sus vecinos", añadió.El experto no descarta aumentos del presupuesto chino de defensa en futuro. Su ritmo dependerá de "la responsabilidad y la misión de China de contribuir a la paz mundial", así como de "las amenazas y desafíos externos" a los que se enfrente.En este caso, Zhou Rong apunta a la situación con Taiwán, donde China insiste en el camino de la solución pacífica del conflicto. Sin embargo, existen en esta vía una cantidad de fuerzas que luchan por la independencia de la isla y que "insistirán en su enfrentamiento con el continente y para que lo realicen hasta el final". En este caso, China se verá obligada a recurrir a medidas que no sean pacíficas, indicó.Asimismo, el experto plantea la tensión creciente en el mar de la China Meridional y el mar de la China Oriental, donde Pekín también se enfrenta constantemente a desafíos de seguridad marítima por parte de países occidentales, entre ellos Japón y EEUU, aliados militares. Por lo tanto, el gigante asiático considera la necesidad de aumentar su presupuesto de defensa para crear condiciones del mejoramiento de sus capacidades de sus fuerzas marítimas, explicó.

