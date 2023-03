https://sputniknews.lat/20230306/encuentran-sustancias-toxicas-escondidas-en-el-papel-higienico-1136509825.html

Encuentran sustancias tóxicas escondidas en el papel higiénico

Los PFAS son sustancias químicas, que incluyen también el ácido perfluorooctanoico (PFOA), el sulfonato de perfluorooctano (PFOS) y el GenX. No se degradan, pueden acumularse con el tiempo y tienen un impacto negativo en los organismos vivos y el medioambiente. Incluso se han relacionado con cáncer, problemas reproductivos y el debilitamiento del sistema inmunitaro.Según la nueva investigación, los PFAS suelen aparecer en el proceso de fabricación de papel higiénico en la etapa de la conversión de la madera en pulpa. Los agentes tóxicos fueron hallados en todos los papeles higiénicos recogidos para el estudio —incluso en los reciclados—, o sea, en 21 tipos diferentes de Europa, Norteamérica, Suramérica, Centroamérica y África.¿Cómo influye en las aguas residuales?Hace unos años, el análisis de los lodos de una depuradora en EEUU dio como resultado concentraciones especialmente elevadas de 6:2 diPAP, un tipo de los PFAS. Ahora se demostró que el grado de los PFAS contenidos en el papel higiénico en las aguas residuales varía según el país o región.Mientras que Norteamérica solamente contribuía al 3,7% de los 6:2 diPAP encontrados en los lodos de depuradora, los porcentajes fueron mucho más elevados en algunos lugares de Europa como Suecia (35%) y Francia (89%). Asimismo, se subrayó que en Norteamérica, las concentraciones son tan altas que es imposible que todo proceda del papel higiénico.No hay que olvidar que también se encontraron PFAS en muchos productos de cuidado personal, como cosméticos y productos de limpieza, que la gente utiliza a diario y tira por el desagüe.En el estudio publicado en Environmental Science & Technology Letters no se analizó la seguridad de la sustancia química ni el impacto medioambiental de los PFAS del papel higiénico; eso queda para futuras investigaciones, de las que Townsend afirma que se necesitan muchas más para comprender realmente estas sustancias químicas y su impacto."La gran lección aquí es que sabemos que están en los lodos de depuradoras, sabemos que están en las aguas residuales, pero no es una gran empresa química la que vierte cosas por el desagüe, y no son solo los productos de cuidado personal y de limpieza los que se van por el fregadero. También parece que se trata de los propios productos básicos", resumió el científico.

