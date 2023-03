https://sputniknews.lat/20230306/este-aliado-militar-de-eeuu-aprovecha-el-conflicto-en-ucrania-y-vende-millones-de-dolares-en-armas-1136495850.html

Este aliado militar de EEUU aprovecha el conflicto en Ucrania y vende millones de dólares en armas

El envío de armamento desde el llamado Occidente colectivo hacia Ucrania, en el contexto de su confrontación con Rusia, ha derivado en un esfuerzo mundial para... 06.03.2023

Un an谩lisis publicado este 5 de marzo por el encargado del New York Times en el pa铆s asi谩tico, Choe Sang-Hun identific贸 que la exportaci贸n de armas desde Surcorea aument贸 un 140% durante 2022, con ventas r茅cord en torno a los 17.300 millones de d贸lares.Entre sus clientes figura Polonia, pa铆s en frontera con Ucrania y al que Se煤l vendi贸 tanques, jets de combate, lanzamisiles y obuses. Sin embargo, el pa铆s asi谩tico ha evitado vender armamento directamente a Kiev, m谩s bien ha aprovechado los boquetes de suministro militar derivados del conflicto, que el 24 de febrero de 2023 cumpli贸 un a帽o activo.Su negativa a vender directamente a Ucrania responde a que Corea del Sur evita entrar en confrontaci贸n directa con Rusia, con lo que se suma a pa铆ses como Israel o naciones de Latinoam茅rica, que han rechazado la posibilidad de apoyar militarmente a Ucrania.El periodista se帽al贸 que, no obstante su postura oficial ante el conflicto, pocas naciones del mundo se han beneficiado tanto en t茅rminos de venta de armamento como Corea del Sur, aliado militar de Estados Unidos desde la Guerra de Corea, desenvuelta en la d茅cada de 1950.Mientras que distintos pa铆ses europeos bajo la influencia estadounidenses redujeron sus capacidades militares y su producci贸n de armas al final de la llamada Guerra Fr铆a, Se煤l mantuvo fortalecido su sistema de abasto dom茅stico, en parte debido a su confrontaci贸n vigente con Corea del Norte.La aceleraci贸n de env铆o de armas a Ucrania desde Europa del Este, Alemania y Estados Unidos ha obligado a los pa铆ses involucrados a buscar nuevas fuentes de suministro militar, circunstancia aprovechada por Corea del Sur, explica el New York Times.Incluso el presidente surcoreano Yoon Suk Yeol prometi贸 a la ciudadan铆a convertir al pa铆s en el cuarto exportador de armamento del mundo para 2027, solo superado por Estados Unidos, Rusia y Francia.Ya para 2021, Se煤l hab铆a logrado un ascenso significativo de su competitividad armament铆stica a nivel mundial, una posici贸n que se vio fortalecida por la firma de contratos de compraventa militar con Polonia, Emiratos 脕rabes Unidos y Egipto en 2022.En cuanto al conflicto ucraniano, si bien ha llamado a defender la libertad y el orden internacional basado en la ley, Corea del Sur ha aprovechado el escenario multinacional para favorecer su industria, un fen贸meno que no ha pasado inadvertido para el Kremlin.El New York Times subray贸 que el presidente de Rusia, Vlad铆mir Putin, advirti贸 a Corea del Sur que si asiste directamente a Ucrania en materia militar arruinar谩 las relaciones bilaterales y podr铆a motivar a Mosc煤 a fortalecer sus lazos militares con Pyongyang.

