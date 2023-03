https://sputniknews.lat/20230306/narco-o-terrorismo-amlo-tacha-de-propaganda-propuesta-de-que-ejercito-de-eeuu-combata-a-carteles-1136516167.html

¿Narco o terrorismo? AMLO tacha de "propaganda" propuesta de que Ejército de EEUU combata a cárteles

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que es "propaganda" la propuesta de legisladores de Estados Unidos para que su Ejército combata a... 06.03.2023, Sputnik Mundo

El 2 de marzo, William Barr, exfiscal general de EEUU, retomó en una columna del diario Wall Street Journal la propuesta de los políticos republicanos Dan Crenshaw y Michael Waltz, quienes solicitaron al mandatario Joe Biden que las Fuerzas Armadas luchen contra los grupos delictivos relacionados con las drogas."Estados Unidos ya no puede tolerar a los cárteles narcoterroristas. Operando desde paraísos en México, su producción de drogas mortales a escala industrial está inundando nuestro país con este veneno", aseguró el exfuncionario.Por ello, López Obrador retomó el tema e indicó que ninguna nación puede certificar a México de si hay o no terrorismo en sus estados."¿Quién les da esa facultad? Pero bueno, es un asunto, una manía. Ya hemos hablado de eso, de que [EEUU] se considera el Gobierno del mundo (…). Ya se irá quitando esa mala costumbre, pero todavía es peor el que quieran utilizar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país. O sea, invadir a otro con la excusa de que van sobre narcotraficantes terroristas. Desde luego, es pura propaganda", declaró en su conferencia de prensa matutina.El mandatario mexicano dijo que el Departamento de Estado estadounidense presentó el 27 de febrero un informe donde habla sobre terrorismo, en el que puntualiza que no detectaron ninguna vinculación de grupos dedicados al tráfico de drogas en el país con organizaciones terroristas."En el caso de México, indica el texto, la colaboración para desarticular el terrorismo fue sólida. El informe subraya que no existe evidencia de que grupos terroristas llegaran a México o colaboraran con cárteles de drogas (…). Tampoco se han dado casos de ataques contra EEUU perpetrados" desde el territorio mexicano, añadió.¿Qué hace EEUU respecto a este tema?El 21 de septiembre de 2022, Texas firmó una orden ejecutiva que designa a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas. También pidió al presidente Joe Biden que se haga la misma declaratoria a nivel federal contra el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG).El 2 de marzo, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, criticó los esfuerzos que ha hecho México para combatir a los grupos que trafican fentanilo a suelo estadounidense; se posicionó a favor de que se designen a estos grupos criminales como organizaciones terroristas.

