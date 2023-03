https://sputniknews.lat/20230306/occidente-nos-teme-de-verdad-bromistas-rusos-reaccionan-al-bloqueo-de-su-canal-en-youtube-1136526320.html

Occidente "nos teme de verdad": bromistas rusos reaccionan al bloqueo de su canal en YouTube

06.03.2023

"En realidad, no hubo ninguna reacción grave, porque era la tercera vez que nos bloqueaban por culpa de las supuestas normas de YouTube", afirma Alexéi Lexus Stoliarov a Sputnik después de que el 5 de marzo la plataforma, adscrita a Google, eliminara el canal de los bromistas por supuestas graves infracciones."La última vez, el Gobierno británico y el Ministerio de Defensa del Reino Unido enviaron una solicitud a la dirección de YouTube, una carta diciendo que somos una amenaza real para la seguridad nacional del Reino Unido. Pero no revelaron cuál era la verdadera razón, como se ve, porque publicamos una declaración del secretario de Defensa del Reino Unido que dijo que ya no tenía misiles para su propio país. Entonces pensaron que era información de alto secreto", detalla Stoliarov.Esta vez, los youtubers gastaron una broma al exsecretario de Asuntos Exteriores británico, William Hague, que salió en todos los medios rusos, pero no en los del Reino Unido. Según él, esta vez la plataforma también les envió una carta, explicando que eliminaría el video por la broma con Hague, pero entonces "eliminó por completo el canal". Sin embargo, Stoliarov no cree que hayan infringido ninguna norma porque "la norma es que YouTube tiene que prohibir todos los canales que promuevan cualquier tipo de guerra o violación de los derechos humanos"."No promovimos ningún punto de vista de Rusia o Ucrania. Nos limitamos a difundir las declaraciones de sus funcionarios occidentales. No son nuestras palabras. Son sus palabras. Simplemente mostramos la verdad, y probablemente esto no convenía a los funcionarios occidentales", enfatizó.Según él, esta vez la plataforma también les envió una carta, explicando que eliminaría el video por la broma con Hague, pero entonces eliminó por completo el canal". Pero, en sus palabras, la situación no afectará a sus actividades en ningún modo y seguirán publicando su material tanto en otras plataformas rusas (RuTube, VK, Telegram), como en las extranjeras, para que "los ciudadanos de otros países conozcan la verdadera naturaleza de sus políticos".Vovan y Lexus se han hecho famosos en los últimos años por hacer bromas a destacados políticos occidentales, como el actual Secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, y la excanciller alemana Angela Merkel, a los que engañan para que admitan con franqueza cuestiones geopolíticas de gran calado.

