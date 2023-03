https://sputniknews.lat/20230306/reconocen-en-eeuu-otra-vulnerabilidad-ante-rusia-1136504320.html

Reconocen en EEUU otra vulnerabilidad ante Rusia

EEUU perdería una gran guerra contra Rusia debido a su dependencia económica de China y la India, escribió el exmilitar estadounidense Noctis Draven en sus... 06.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-06T11:11+0000

2023-03-06T11:11+0000

2023-03-06T11:11+0000

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/06/1136503955_0:182:3205:1985_1920x0_80_0_0_abdb765a894622ab80380cf4c0d9e1c1.jpg

"Perderíamos una gran guerra ya por motivos económicos. Mira en la parte de abajo de casi cualquier producto. 'Made in China', ¿verdad?...", subrayó el exmilitar en Twitter.Prosiguió con la pregunta relacionada con el abastecimiento de fármacos de la población estadounidense. Afirma que gran parte de los medicamentos procede de China, la India y otros países, haciendo hincapié en que forman parte del grupo BRICS, cuyo miembro prominente es Rusia. Al enumerar estos hechos, declaró que EEUU quedara devastado solo por la economía si entra en guerra, añadiendo al mismo tiempo que las FFAA estadounidenses se han debilitado. En su opinión, los estadounidenses viven en una falsa sensación de seguridad.El exmilitar critica regularmente a los políticos occidentales, citando su propia experiencia en operaciones de combate como parte del Ejército estadounidense. En particular, reclama a Washington y a sus aliados que dejen de patrocinar el régimen del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Al mismo tiempo, en una de sus publicaciones, Draven subrayó que no apoya ni a Rusia ni a EEUU.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero de 2022 el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk frente al genocidio cometido por parte de Kiev en contra de esas poblaciones.En reiteradas ocasiones, Moscú denunció que EEUU y otros países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armamento a las tropas ucranianas. La Cancillería rusa advirtió que los países de la Alianza Atlantista estaban "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania.El 2 de febrero de 2023, Putin afirmó que el nazismo en su forma moderna representa una amenaza para Rusia, que una vez más tiene que luchar contra el Occidente colectivo. El mandatario subrayó que una guerra moderna contra Rusia tendría un carácter distinto.

2023

eeuu, china, la india, volodímir zelenski, política, seguridad, otan, rusia