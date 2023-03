https://sputniknews.lat/20230306/scholz-saca-pecho-frente-a-biden-1136531317.html

06.03.2023

Scholz de visita en la Casa Blanca"No hay crisis económica en Alemania ni escasez de gas o algo así", fue lo que le dijo el canciller de Alemania, Olaf Scholz, en su visita a Washington al presidente de EEUU, Joe Biden. Sin embargo, días pasados el grupo alemán BASF anunció el despido de 3.300 empleos en el mundo y el cierre de varias unidades de producción en su histórica fábrica de Ludwigshafen, debido al aumento de los precios de la energía.Scholz también remarcó la estabilidad social en su país y destacó: "Nos independizamos del suministro de gas, carbón y petróleo de Rusia. Nadie esperaba hace un año que nuestra economía pudiera sobrevivir fácilmente a una situación en la que Rusia ya no suministra gas a Alemania y a muchas partes de Europa. Pero lo hicimos", En este contexto, Alemania ha aumentado el consumo de energía sucia, como el carbón.China le explica a EEUU qué es "autodefensa"Pekín le ha dado a Washington una lección del uso correcto de la terminología, al explicar que China considera que Rusia también se encuentra en condiciones de "autodefensa", no solo Ucrania, como afirma el llamado Occidente colectivo.En este sentido, el investigador principal del Instituto de Estudios Internacionales de China, Yang Xiyu, reaccionó en un artículo de opinión del periódico The Global Times. "Si Kirby quiere hablar de 'autodefensa', también podría ofrecer alguna ayuda a Rusia para la autodefensa en sentido propio contra la provocativa expansión de la OTAN hacia el Este", sugiere el artículo.Lasso a un paso del juicio políticoLa Asamblea Nacional de Ecuador aprobó un informe de la Comisión que investigó el caso "Gran Padrino" que recomienda el inicio de un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por comisión por omisión de delitos de cohecho, peculado y concusión. El partido opositor UNES anunció que hará el pedido de inicio de juicio político esta semana. El presidente Lasso definió al informe como carente de "sustento lógico, probatorio y jurídico".Adrián Fernando Malla, politólogo ecuatoriano, señaló al respecto que "en este momento el Ejecutivo se encuentra en jaque, que no le permite tener mayor fuerza de acción. En primera instancia, debido a que los principales insumos que ellos han comunicado a la ciudadanía, para decir que se encuentran lidiando con los distintos conflictos que ellos tienen, han sido completamente nulos. Uno de estos casos son las conversaciones que han venido desarrollando con el movimiento indígena".América Latina y Rusia recuerdan con cariño al comandante Hugo ChávezEl Gobierno de Venezuela rindió un homenaje al comandante Hugo Chávez Frías. El evento, que llevó como nombre 'Encuentro mundial: Vigencia del Pensamiento Bolivariano del Comandante Chávez en el siglo XXI', contó con la participación de varios líderes latinoamericanos, así como de delegados de movimientos sociales.Desde Rusia también se enviaron los respetos al líder de la revolución Bolivariana. El canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, en un mensaje grabado recordó los 10 años de fallecimiento de Chavez, al subrayar que dejó una gran huella en la historia de Venezuela, Latinoamérica y en la Comunidad mundial.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

