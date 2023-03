https://sputniknews.lat/20230307/a-occidente-solo-le-queda-un-camino-para-golpear-la-economia-rusa-1136548521.html

A Occidente solo le queda un camino para golpear la economía rusa

A Occidente solo le queda un camino para golpear la economía rusa

El "arsenal" de sanciones de Occidente está casi vacío, mientras que Rusia sigue en pie, publica 'Yahoo Noticias Japón', destacando que a los países... 07.03.2023

El Gobierno estadounidense pidió a China que no proporcione ayuda militar a Rusia porque ha sido informado de que Pekín está considerando hacerlo. A pesar de las sanciones de los países desarrollados, Rusia importó mercancías por valor de 12.400 millones de dólares entre marzo y noviembre del año pasado, según el centro de reflexión independiente Bruegel, basándose en datos aduaneros de 31 países. En cuanto a China, está apoyando económicamente a Moscú a través de un aumento del comercio: se convirtió en su socio comercial más importante. En particular, el intercambio comercial entre China y Rusia entre enero y febrero ascendió a 33.685 millones de dólares, los que supone un incremento de 25,9% frente al mismo periodo del ejercicio anterior. En 2022, el comercio entre los dos países se incrementó un 29,3%, alcanzando el monto récord de 190.271 millones de dólares, informó la Administración General de Aduanas.Además, Rusia aumentó sus importaciones de semiconductores y chips alrededor de un 34% el año pasado y China es su principal proveedor. Aunque los países desarrollados impusieron sanciones a las exportaciones de este tipo de productos a Rusia, el comercio con otros socios se recuperó, apuntó Yahoo. Diplomacia como el único recurso para presiónAunque China es el principal exportador de mercancías a Rusia, Moscú también adquiere productos sujetos a los controles de exportación de los países desarrollados a través de Estados como Turquía y Emiratos Árabes Unidos (EAU).Actualmente, señala el portal, Occidente está instando a los EAU y a otros países del golfo a que se abstengan de exportar productos sancionados a Rusia, pero las negociaciones parecen haberse estancado. Los EAU incrementaron las exportaciones de microchips a Rusia de 1,6 millones de dólares a 24,3 millones en 2022, lo que supone multiplicarlas por 15.Se cree que los nubarrones se ciernen sobre la economía y el entorno financiero de Rusia, pero esto no parece privar al país de su capacidad para continuar la lucha armada. Mientras tanto, los Estados desarrollados se están quedando sin herramientas sancionadoras que podrían haber asestado nuevos golpes a la economía rusa, indica el medio.En este contexto, las restricciones a las exportaciones de productos sancionados, así como de bienes militares y civiles procedentes de países no sancionados, podrían causar graves daños a la economía rusa y limitar su capacidad para continuar la operación militar especial. Pero la única forma de conseguirlo es convencer a los aliados de Rusia que se oponen a las sanciones.Desde el 24 de febrero de 2022, Rusia continúa una operación militar especial en Ucrania, cuyo objetivo, según el presidente Vladímir Putin, es la desmilitarización y la desnazificación del país vecino. Numerosos países condenaron la operación, imponiendo numerosas sanciones al país euroasiático. Sin embargo, según el presidente ruso, el plan occidental de aplastar a corto plazo la economía rusa no tuvo éxito. Ella se contrajo apenas un 2,5% el año pasado, un descenso considerablemente menor que los experimentados durante la crisis financiera de 1998 (5,3%) y la gran recesión de 2008 (7,9%). El Fondo Monetario Internacional pronosticó también que el crecimiento económico ruso superaría al de Alemania y el Reino Unido tanto en 2023 como 2024.Las sanciones tampoco han conseguido convertir a Rusia en un paria mundial. Un informe reciente de la Universidad de St. Gallen (Suiza) reveló que solo el 8,5% de las empresas europeas y del G7 había desinvertido en Rusia entre febrero y noviembre de 2022. Al mismo tiempo, la facturación comercial de Rusia con potencias económicas no occidentales como China, la India, Turquía e Indonesia se disparó.

