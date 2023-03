América Latina, radiografía de la violencia regional durante 2022

https://sputniknews.lat/20230307/america-latina-radiografia-de-la-violencia-regional-durante-2022-1136537709.html

América Latina y el Caribe registraron una importante alza en el registro de homicidios durante el 2022, un hecho acompañado de fenómenos como el alza en la producción anual de cocaína y el crecimiento del tráfico de armamento y personas.De acuerdo con el Balance de los Homicidios en 2022, publicado por InSight Crime, que a diferencia de otros análisis focalizados en ciudades se centra en países como unidad de análisis, se evidencia que América Latina continúa siendo la región más violenta del mundo en función de regiones sin presencia de conflictos armados formales.El primer lugar del ránking de países con mayor violencia en el subcontinente, medido en función de su tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, es Venezuela, con alrededor de 40,4 homicidios según este índice, en un país con una población aproximada de 28,2 millones de personas, de acuerdo a datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), que estima en 9.367 sus muertes violentas en 2022, un 3% menos que en 2021.En segundo lugar se posiciona Honduras, con 35,8 homicidios, "ubicándose como el país más violento de Centroamérica", de acuerdo a datos gubernamentales hondureños. A pesar de los magros datos, el país centroamericano redujo su tasa de homicidios en un 12,7% en comparación al balance del año 2021.Una muestra de lo anterior es la desaparición de ciudades hondureñas en los listados de ciudades más violentas del mundo, sobre los que Tegucigalpa y San Pedro Sula dominaron los primeros lugares durante gran parte del siglo XXI.En tercer lugar del ránking se encuentra Colombia, con una tasa de homicidios de 26,1 por cada 100.000 habitantes, cuyo promedio general "se mantuvo estable" respecto al 2021, situando los focos de violencia en los departamentos controlados por el narcotráfico en función de las principales rutas de traslado de cocaína hacia Ecuador, Perú y Brasil, como también hacia el puerto de Buenaventura (oeste).La cuota de sorpresa en el ránking la evoca Ecuador, al posicionarse en el cuarto lugar del listado con una tasa de homicidios de 25,9 por cada 100.000 habitantes, constituyendo una de las tasas de homicidios "de más rápido crecimiento en la región", estipula InSight Crime.El país sudamericano registró 4.603 asesinatos, lo que representa un 82% de crecimiento respecto a 2021, en una escalada de violencia asociada a la actividad de pandillas y narcotráfico, especialmente agravadas en la ciudad portuaria de Guayaquil, junto a continuos registros de violencia intracarcelaria.El quinto puesto del listado lo ocupa México, con una tasa de homicidios de 25,2 por cada 100.000 habitantes, con una cifra total de 31.915 asesinatos durante 2022.México mantiene nueve de las primeras 10 ciudades más violentas del mundo, de acuerdo a datos proporcionados por la organización mexicana Seguridad, Paz y Justicia, entre las que destacan: Colima, Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Juárez, Uruapan y Acapulco, con tan sólo una ciudad no mexicana en el listado, la estadounidense Nueva Orleans, en el octavo de los primeros 10 puestos del ránking.La contraparte la ejemplifica El Salvador, con 7,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, luego del inicio del régimen de excepción constitucional dispuesto por el presidente Nayib Bukele para la lucha contra el crimen organizado en su país.Las medidas excepcionales han regido en el país más pequeño de Centroamérica desde el 26 de marzo de 2021, fecha en que se batió el récord de homicidios en una jornada, con 62 muertes violentas, la cifra más alta desde 2015. Las autoridades han encarcelado a alrededor de 60.000 personas.Cabe considerar en el análisis la renovación de la infraestructura penitenciaria con la construcción del nuevo Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), criticado recientemente por el mandatario colombiano Gustavo Petro, luego de tildarlo como un "campo de concentración".Cabe destacar que no fueron contabilizados por falta de información Argentina, que suele publicar sus estadísticas en abril; Perú, que aún no publica su cifra oficial de homicidios para 2022, y Bolivia, que no cuenta con estadística criminal oficial desde hace tres años, situación similar a la de Haití, de acuerdo a InSight Crime.Balance de homicidios durante 2022 en América Latina (por cada 100.000 habitantes)Variaciones más significativas en la tasa de homicidios anualAumentoDisminución

