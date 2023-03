https://sputniknews.lat/20230307/china-y-rusia-estrategicos-en-un-nuevo-mundo-multipolar-1136577618.html

China y Rusia, estratégicos en un nuevo mundo multipolar

China llama a las cosas por su nombreEn el marco de la primera sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional en Pekín, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Qin Gang, responsabilizó a EEUU de incrementar las tensiones entre Washington y Pekín, y afirmó que si la Casa Blanca no cambia de rumbo habrá "conflicto y confrontación".Por otra parte, expresó que la cooperación entre Pekín y Moscú ayudará a promover la multipolaridad, la democracia y el equilibrio estratégico en el escenario mundial. Enfatizó que "cuanto más inestable se vuelve el mundo, más imperativo es que China y Rusia avancen constantemente en sus relaciones".África opta por dar la espalda a Occidente y mira hacia China y RusiaLos países africanos, conscientes de que hace tiempo que dejaron de ser colonias, optan por dar la espalda a Occidente y miran cada vez más hacia China y Rusia que les ofrecen programas de cooperación de beneficio mutuo y abogan por unas relaciones de igual a igual.Asimismo, no quieren que sus antiguas metrópolis les hablen desde posiciones de "hermano mayor", lo que mostró la reciente gira africana del presidente francés, Emmanuel Macrón, quien visitó Gabón, Angola y la República Democrática del Congo entre el 2 y el 5 de marzo.Periodistas unidos contra la justicia guatemaltecaSiete organizaciones de prensa de Guatemala anunciaron que se declararán en asamblea permanente en rechazo a la decisión del juez Décimo Penal Jimi Bremerlo de aceptar la solicitud de la fiscal del Ministerio Público, Cinthya Monterroso, para investigar a periodistas y columnistas del diario elPeriódico bajo la Ley de Obstrucción de Justicia.Las organizaciones consideran que se trata de una criminalización de la actividad periodística, protegida por la Ley de Emisión del Pensamiento, por lo que invitaron a los relatores sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU a observar la situación que tiene lugar en el arranque de la campaña electoral, lo que levanta sospechas sobre cómo podrán cubrir los medios la contienda política.Osvaldo Samayoa, abogado guatemalteco y profesor universitario, explica que "la historia política de Guatemala es la cooptación del sistema de justicia para la impunidad de quienes dirigen el poder político. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día nuevamente".EEUU busca excusas para intervenir a MéxicoDan Crenshaw y Michael Waltz, miembros republicanos de la Cámara de Representantes, presentaron un proyecto de ley para autorizar a las Fuerzas Armadas de EEUU a realizar operaciones contra carteles mexicanos. Dicha moción establece un estatus de terroristas a los carteles mexicanos que trafican con fentanilo u otras sustancias relacionadas, para así poder perseguirlos en territorios mexicano.El director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereyra Mele, incide en que "esta herramienta geopolítica que es la droga, ya fue utilizada por otros imperios para controlar regiones planetarias enteras, cómo lo fue la guerra del opio contra China por parte de Gran Bretaña". Añadió que la droga "se sigue utilizando en el siglo XXI como una herramienta para obligar y subordinar a los gobiernos que no le son adictos a las Administraciones norteamericanas".Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

