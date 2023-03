https://sputniknews.lat/20230307/colombia-entre-la-paz-total-y-la-posibilidad-de-juicio-politico-al-presidente-1136578100.html

Colombia, entre la Paz Total y la posibilidad de juicio político al presidente

Colombia, entre la Paz Total y la posibilidad de juicio político al presidente

El grupo paramilitar Clan del Golfo expresó su disposición a negociar con el Gobierno por la paz, en tanto el expresidente Andrés Pastrana propone activar un juicio político contra el actual mandatario Gustavo Petro. Esta y otras noticias en 'En órbita’.

La organización paramilitar considerada más peligrosa en Colombia en los últimos años, el Clan del Golfo, comunicó su interés ante el llamado del Gobierno de Gustavo Petro por negociar la llamada Paz Total, ley firmada por el mandatario en noviembre de 2022."Atendemos el llamado del Ejecutivo como una política de Estado en los términos establecidos en la Constitución, los tratados internacionales y las leyes vigentes”, indicó el grupo.La organización aclaró que los abogados encargados de este proceso no pertenecen ni han pertenecido a su estructura. Y aclaró que su designación corresponde a una intención del Clan del Golfo para que se concrete la paz a un conflicto armado que lleva décadas."Cada organización [Clan del Golfo, disidencias FARC y ELN] tiene su particular interés. En el caso del Clan del Golfo, busca revisar, bajar condenas, a sus cabecillas y mandos medios presos. (...) Se buscan mejores condiciones de diálogo con respecto a las que pueden tener con EEUU", dijo a En Órbita Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).Para González Posso, este acercamiento Administración Petro-Clan del Golfo "puede prosperar. Hay una fase exploratoria, donde se aborda la reparación de las víctimas [de este conflicto armado]. No va a desaparecer el narcotráfico ni la criminalidad, pero se busca una ruta de disminución del impacto directo en la población".En otro orden, el expresidente colombiano Andrés Pastrana (1998-2002) defendió la posibilidad de activar un juicio político contra el actual mandatario.Esto después de que su hijo mayor, Nicolás Petro, fuera acusado de recibir sobornos de grupos al margen de la ley, a cambio de incluirles en los pactos de paz."Pastrana suele salir con propuestas descabelladas. Hoy se le considera una persona de poco alcance desde el punto de vista político. De todos modos, su reclamo surge de una desastrosa situación asociada a un hijo de Petro, lo cual afecta la imagen del presidente", opinó el entrevistado."Pero el mismo Petro pidió una investigación a su hijo. Este gesto hasta es reconocido por los opositores. Dentro de esta coyuntura, veo difícil que avance el proceso contra el presidente", añadió González Posso.En esta edición de En órbita también presentamos —entre otros temas— el caso de los cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados en el estado mexicano de Tamaulipas.Dos de estos fueron asesinados, en tanto los dos restantes fueron recuperados y repatriados a su país. El asunto generó asperezas entre los gobiernos.Dialogamos con el periodista mexicano Julián Andrade.En otro orden, en Francia los sindicatos se movilizaron contra la reforma de pensiones impulsada por el Gobierno de Emmanuel Macron.En Uruguay, En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

