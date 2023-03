https://sputniknews.lat/20230307/el-expresidente-ecuatoriano-lenin-moreno-evalua-solicitar-asilo-politico-en-paraguay-1136569855.html

El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno evalúa solicitar asilo político en Paraguay

QUITO (Sputnik) — El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno (2017-2021) se declaró víctima de una persecución tras la imputación en su contra por el presunto... 07.03.2023

Añadió que ha estado hospitalizado dos veces en Paraguay y no podría estar viajando entre los dos países para presentarse ante la justicia, según lo ha requerido la justicia como parte del proceso por presunto cohecho. En el caso Inapapers, renombrado como caso Synohidro por el nombre de la empresa china que asumió el proyecto de construcción de la hidroeléctrica, son procesados 37 ciudadanos, entre ellos el exmandatario, su esposa y una de sus hijas, entre otros de sus familiares. Esta investigación se refiere a una serie de documentos revelados que darían cuenta de la constitución en 2012 de una empresa off shore denominada INA Investment Corp, que sugiere el acrónimo formado con las tres últimas letras de los nombres de las tres hijas del expresidente. La Fiscalía General del Estado (FGE) alega que los implicados se habrían beneficiado del 4% del total del valor del contrato, equivalentes a unos 76 millones de dólares. Moreno resaltó que esto "no es una investigación, eso esto es una persecución que comenzó desde el mismo momento en que yo tomé posesión". Señaló que ello se debe a que él decidió desde la Presidencia rescatar "valores mayores", como son la libertad, la democracia, la institucionalidad y la independencia. Según declaró al canal local, se busca el encarcelamiento de adversarios políticos y añadió que hay "demasiada coincidencia" en que se retome el proceso en su contra luego de 4 años, cuando se produce una "supuesta victoria electoral" el pasado 5 de febrero, en alusión al movimiento Revolución Ciudadana, integrado por seguidores del expresidente Rafael Correa (2007-2017), de quien Moreno fue su vicepresidente durante su primer mandato. Moreno negó que haya recibido las coimas (sobornos) mencionadas por parte de la empresa china, pero la fiscal Diana Salazar indicó con anterioridad que el grupo familiar de Moreno recibió 660.000 dólares.

asilo político, lenín moreno, paraguay, ecuador