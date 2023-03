https://sputniknews.lat/20230307/estados-unidos-busca-excusas-para-intervenir-a-mexico-1136575305.html

Estados Unidos busca excusas para intervenir a México

Estados Unidos busca excusas para intervenir a México

Los integrantes de la Cámara de Representantes, que son pertenecientes al Partido Republicano, Dan Crenshaw y Michael Waltz, presentaron ante el Congreso... 07.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-07T18:27+0000

2023-03-07T18:27+0000

2023-03-07T18:27+0000

qué pasa

méxico

eeuu

militares

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/07/1136575160_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_fbc7b24e31ee832c095c7784bea01c21.jpg

Estados Unidos busca excusas para intervenir a México Estados Unidos busca excusas para intervenir a México

Dicha moción establece darle un estatus de 'terroristas' a los carteles mexicanos que trafican con fentanilo u otras sustancias relacionadas, y de esta manera perseguirlos en territorios de México.La propuesta fue presentada al Comité de Asuntos Extranjeros de la Cámara Baja el pasado 12 de enero, y se dio a conocer por un artículo publicado en el The Wall Street Journal que escribió exfiscal estadounidense William Barr, apoyando esta moción.Según comentó el presidente, dicho documento explica que México no contiene ninguna organización de carácter terrorista, al igual que el manejo de esta situación entre ambas naciones, es estable.Según el mandatario la moción de Dan Crenshaw, es de alguien que busca votos por medio del generar ataques a México.Pero AMLO rechazó plenamente la idea de que desde EEUU se diga quién es el bueno y quien es el malo, y que por medio de esa idea de “creerse el gobierno del mundo”, se desee intervenir en la política de los países por medio de la fuerza.Ante el documento presentado por los representantes Dan Crenshaw y Michael Waltz, y las declaraciones del exfiscal estadounidense William Barr, para hacer una intervención militar en México, tenemos en nuestro espacio al Director de Dossier Geopolitico, y amigo de la casa, al señor Carlos Pereyra Mele, quien nos explicará un poco respecto a este tema.Y agregó respecto al tema de la droga, "se sigue utilizando en el siglo 21 como una herramienta de obligar y subordinar a los gobiernos que no le son adictos a las administraciones norteamericanas".

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Cristian Galindo https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/0f/1133588016_391:385:724:718_100x100_80_0_0_e1a19060e1848c8ed1987d357b2098af.jpg

Cristian Galindo https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/0f/1133588016_391:385:724:718_100x100_80_0_0_e1a19060e1848c8ed1987d357b2098af.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Cristian Galindo https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/0f/1133588016_391:385:724:718_100x100_80_0_0_e1a19060e1848c8ed1987d357b2098af.jpg

méxico, eeuu, militares, аудио