México demostrará que prohibición de maíz transgénico no afecta comercio de EEUU

México demostrará que prohibición de maíz transgénico no afecta comercio de EEUU

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — México demostrará en consultas técnicas que la prohibición de maíz genéticamente modificado o transgénico en la alimentación... 07.03.2023

"México aprovechará este mecanismo previsto en el TMEC (su tratado de libre comercio con EEUU y Canadá) para demostrar con datos y con evidencia que no ha habido afectación comercial y que, por el contrario, el Decreto es consistente con el propio Tratado", dice un comunicado de la cartera de Economía, encabezada por Raquel Buenrostro. El Gobierno mexicano recibió este lunes (6 de marzo) la solicitud de la oficina de la Representante Comercial de EEUU, Katherine Tai, para iniciar las consultas técnicas sobre maíz transgénico, antes de proceder a una fase contenciosa en un litigio entre ambos países. Por su parte, Tai argumenta que "las políticas de México amenazan con interrumpir miles de millones de dólares en el comercio agrícola y sofocarán la innovación que es necesaria para enfrentar la crisis climática y los desafíos de seguridad alimentaria si no se abordan". Las consultas fueron solicitadas para abordar un decreto presidencial que regula el maíz genéticamente modificado, promulgado el pasado 13 de febrero. Este proceso se sustenta en el Capítulo 9 del TMEC, denominado Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que establece la posibilidad de iniciar un diálogo de carácter técnico para intercambiar información sobre la medida en cuestión. Buenrostro y Tai han venido sosteniendo "diálogos de carácter constructivo" con miras a encontrar soluciones que brinden certidumbre a las partes interesadas, dice la postura de Economía ante el paso adoptado por Washington. México afirma que el objetivo del decreto presidencial es "preservar que la tortilla —principal alimento de la dieta mexicana— sea elaborada con maíz nativo, asegurando así, la conservación de la biodiversidad de las más de 64 razas de maíz que hay en el país, de las cuales 59 son endémicas". Tai señala "la importancia de adoptar un enfoque basado en la ciencia que cumpla con sus compromisos del T-MEC". El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas estima que México compró al país vecino 18 millones de toneladas de maíz transgénico en 2022, valuadas en casi 6.000 millones de dólares, utilizado en su mayoría como forraje en granjas porcinas y bovinas. El tratado comercial —vigente desde 1994 y renegociado en 2020— establece que un país puede comenzar las consultas técnicas con otro para discutir asuntos que puedan "afectar negativamente su comercio mediante la entrega de una solicitud por escrito". EEUU pugna porque las decisiones "estén basadas en reglas y la ciencia", para garantizar la seguridad alimentaria, mitigar los efectos persistentes de la inflación de precios en alimentos y abordar la crisis climática. Sin embargo, el Secretario estadounidense de Agricultura, Tom Vilsack, es enfático al expresar que se mantiene firme en su opinión de que "la trayectoria biotecnológica actual de México no se basa en la ciencia, que es la base del TMEC". Si estos problemas no se resuelven, Washington analizará "todas las opciones, incluida la adopción de medidas formales para hacer cumplir los derechos de EEUU en virtud del TMEC". Buenrostro dijo a finales de febrero que un nuevo decreto presidencial únicamente impide el maíz transgénico en el consumo humano. La medida suaviza un primer edicto que prohibía todo tipo de uso de productos genéticamente modificados. La ganadería es destino de casi el 80% del maíz importado de EEUU.

