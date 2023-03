https://sputniknews.lat/20230307/nuevo-escenario-mundial-la-fragmentacion-en-nuevas-zonas-monetarias-1136562525.html

Nuevo escenario mundial: la fragmentación en nuevas zonas monetarias

"El mundo de hoy está cambiando de manera muy radical, nunca volverá a ser el mismo que era antes del 24 de febrero del año 2022. Como ya se puede ver ahora, el planeta se está dividiendo no solo en nuevas economías, sino también en nuevas zonas monetarias", acotó Jazín.Una de estas zonas, en su opinión, además de Rusia, "incluirá a sus vecinos más cercanos, Irán, Turquía, el mundo árabe, y quizás algún otro", indica el experto.Respecto a qué moneda podría ser la que se use en ese nuevo escenario, el economista reconoce que aún es difícil decirlo, "tal vez sea el rublo, o tal vez aparezca alguna otra moneda común, como en la UE por ejemplo", concluyó Jazín.A raíz de las sanciones sin precedentes contra Rusia debido a su operación especial en Ucrania, Moscú se vio obligado a desdolarizar las transacciones comerciales con algunos socios como China, la India, Irán y Turquía, y empezar a trabajar con pagos en monedas nacionales, algo que ha despertado el interés de más países alrededor del mundo.El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexandr Pankin, sostuvo a inicios del 2023: "El dólar, piedra angular del sistema financiero, ha pasado de ser una divisa de reserva para el propio Washington, a convertirse en un arma. No cabe duda de que la injusta privación a Rusia de la capacidad de gestionar sus activos en dólares ha enviado un claro mensaje a otros países: la divisa estadounidense se ha convertido en un instrumento financiero de alto riesgo".El grupo BRICS conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, empezaron a debatir también la creación de una moneda común. La medida podría ser un paso más hacia el proceso de desdolarización de las transacciones financieras entre estos países, al mismo tiempo que más naciones como Argentina, Egipto y algunas del continente africano han manifestado su deseo por ingresar a esta organización internacional, lo que ampliaría aún más el comercio lejos del dólar.

