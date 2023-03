https://sputniknews.lat/20230307/pekin-eeuu-debe-pisar-el-freno-antes-de-que-el-conflicto-con-china-sea-inevitable-1136545974.html

Pekín: EEUU debe "pisar el freno" antes de que el conflicto con China sea inevitable

EEUU y China se encaminan hacia un conflicto si EEUU no rebaja su posición agresiva hacia Pekín, declaró el recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores... 07.03.2023, Sputnik Mundo

"Si EEUU no pisa el freno y sigue acelerando por el camino equivocado, no hay barandilla que pueda evitar el descarrilamiento y seguramente habrá conflicto y confrontación", enfatizó Qin.China y EEUU poseen el tercer y segundo arsenal nuclear del mundo, respectivamente. Las tensiones entre ambos países han ido en aumento por cuestiones económicas y las reiteradas acusaciones de Washington de que Pekín apoya a Rusia, así como por asuntos relacionados con Taiwán.Qin cuestionó nuevamente la reacción "desproporcionada" del Gobierno estadounidense de Joe Biden al globo meteorológico de su país que entró en el espacio aéreo estadounidense arrastrado por las corrientes de aire.Además, Qin que hasta hace poco era embajador chino en Estados Unidos, afirmó que el incidente del globo era una prueba de que Estados Unidos ve a China como su principal adversario, y que Estados Unidos actúa "con presunción de culpabilidad" hacia China.Qin insistió en que el dispositivo meteorológico no representaba ninguna amenaza para la población estadounidense, sin embargo fue derribado por los militares norteamericanos.Qin reiteró que China busca "una relación sólida y estable con Estados Unidos", pero que el llamamiento de la Administración Biden a establecer "guardarraíles" en su relación es una señal de Estados Unidos de que "China no debe responder de palabra o de obra cuando es atacada", y añadió: "Eso no es posible".Estados Unidos sostiene que el globo derribado por las Fuerzas Aéreas estadounidenses el 4 de febrero era un globo de vigilancia chino, mientras que China sostiene que se trataba de una nave científica lanzada por una empresa privada que se había desviado de su trayectoria.Después del incidente, desde China denunciaron que unos 10 globos estadounidenses entraron ilegalmente en el territorio del país asiático solo en 2022. La Casa Blanca negaron que sus globos realizaran actividades de espionaje sobre el territorio chino.El conflicto en UcraniaRespecto al tema de las sanciones, Qin cuestionó por qué su país estaba siendo amenazado con sanciones por Occidente, mientras que su país no ha proporcionado armas a ninguna de las partes del conflicto en Ucrania.El ministro de Asuntos Exteriores de China también avanzó que Pekín exhorta una vez más a llevar a cabo negociaciones entre las partes interesadas sobre el conflicto en Ucrania.Según el ministro, el conflicto, las sanciones y la presión no pueden solucionar el problema.A principios de este mes, China propuso un plan para iniciar conversaciones de paz en Ucrania, pero fue rotundamente rechazado por Ucrania y sus aliados occidentales.Al día siguiente, se filtraron informes de la comunidad de inteligencia estadounidense en los que se acusaba a China de "considerar" el envío de armas a Rusia, y funcionarios estadounidenses advirtieron de que cualquier envío de este tipo se castigaría con sanciones.Aunque el Gobierno de Biden dio a entender que estaba considerando la posibilidad de hacer públicos los informes de los servicios de inteligencia sobre los planes de China, Estados Unidos todavía no ha aportado ninguna prueba de que China esté o haya estado considerando la posibilidad de enviar armas a Rusia.Desde el 24 de febrero de 2022, Rusia lleva a cabo una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación el presidente Vladímir Putin lo definió como la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.El 28 de febrero de 2022, Moscú y Kiev entablaron negociaciones para lograr un acuerdo que pusiera fin a las hostilidades. La última ronda presencial de estas consultas se celebró el 29 de marzo en la ciudad turca de Estambul, a puerta cerrada, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas.Ambas repúblicas de Donbás, así como las provincias de Jersón y Zaporozhie se adhirieron a Rusia a finales de septiembre pasado tras celebrar sendos referendos de autodeterminación.Hasta la fecha, Ucrania ha condicionado el cese de hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea, que se unió a Rusia en marzo de 2014.Según la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, Rusia mantiene la puerta abierta a negociar con Ucrania, tomando en consideración las circunstancias actuales.

