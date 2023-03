https://sputniknews.lat/20230307/por-que-eeuu-se-opone-rotundamente-a-la-propuesta-china-de-paz-en-ucrania-1136557336.html

¿Por qué EEUU se opone rotundamente a la propuesta china de paz en Ucrania?

La propuesta china de 12 puntos en torno de la solución de la crisis ucraniana postula un mensaje crucial, según el que el conflicto en Ucrania puede convertirse en una crisis inmanejable, afirmó Máslov. Esto significa que sus consecuencias se extenderían a todos los ámbitos del mundo, desde el comercio hasta el compromiso político. De ahí, la única solución que China ve, continúa el experto, es negociaciones sin condiciones previas, lo que será muy difícil realizar más tarde.En este sentido, el experto señaló que la postura china resulta ser no solo constructiva, sino que es la única posible en esta situación. De acuerdo con sus palabras, China es la primera potencia grande que no constituye la parte del conflicto, y que presenta una propuesta de este tipo, pero están, además, los que se oponen a la propuesta.Más temprano, el ministro chino de Asuntos Exteriores, Qin Gang, declaró en la conferencia de prensa en Pekín que la crisis ucraniana atraviesa un momento crítico, después del que se restablece la paz o la crisis se agravará y la situación se saldrá de control. Qin Gang apuntó los obstáculos constantes en el camino de la paz, notando que los esfuerzos para facilitar las negociaciones en torno a la crisis ucraniana se han visto frustrados en repetidas ocasiones, como si una "mano invisible" contribuyera a prolongar y agravar el conflicto. Asimismo, añadió que China espera que la UE aprenda de las dificultades de la crisis ucraniana y alcance la paz y la estabilidad.Sin embargo, EEUU no muestra interés en potenciar la diplomacia de este país asiático y la posición de China en el mundo exterior, opina el experto de la Universidad Estatal Lomonósov de Moscú, al contrario, EEUU "hará todo lo posible para que la posición china sea recibida con escepticismo y sea reconocida como poco constructiva".Máslov subrayó que China es consciente de tal oposición estadounidense. Además, indicó que un gran país como China ya no puede abstenerse por completo de declaraciones sobre la crisis ucraniana, como lo hizo al principio.Tomando en cuenta estos acontecimientos, prosiguió el experto, China empieza pronunciarse claramente, notando a los que impiden todos estos intentos. Máslov afirmó que tal actitud representa una retórica china muy diferente, como China solía evitar nombrar quién se opone exactamente al acuerdo de paz, pero ahora lo hace, añadió el experto.El Ministerio de Relaciones Exteriores de China emitió una declaración de 12 puntos con una posición sobre la solución política de la crisis en Ucrania. Entre los puntos principales se encuentra la necesidad de respetar la soberanía y la integridad territorial de todos los países, la reanudación del diálogo directo entre Moscú y Kiev, el llamado a evitar una mayor escalada y poner fin al abuso de las sanciones unilaterales.Desde el 24 de febrero de 2022, Rusia continúa con su operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk —inicialmente reconocidas por Moscú como Estados soberanos y en septiembre pasado incorporadas al territorio ruso tras sendos referendos— necesitaban ayuda, como lo denunciaban ellas mismas, frente al genocidio por parte de Kiev.El presidente ruso, Vladímir Putin, definió uno de los objetivos fundamentales de la operación como la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.

