"Relaciones entre China y Rusia no están dirigidas contra terceros"

PEKÍN (Sputnik) — Los lazos entre Pekín y Moscú no están dirigidos contra terceros Estados, aseguró este martes el ministro de Exteriores chino, Qin Gang. 07.03.2023, Sputnik Mundo

"Las relaciones entre Rusia y China se caracterizan por el no alineamiento a bloques, la falta de confrontación y no están dirigidas contra terceros", dijo en una rueda de prensa. El jefe de la diplomacia china destacó que los lazos bilaterales "no representan una amenaza para ningún país del mundo, y tampoco toleran injerencias y provocaciones de terceros". Según Qin, "cuanto más inestable es el mundo, más importante es para Rusia y China desarrollar relaciones estables". En los últimos tiempos, los países occidentales plantearon en repetidas ocasiones que China podría suministrar armas a Rusia en medio de la operación militar en Ucrania, algo que Pekín ya desmintió.

