Rusia y República Dominicana dialogan para construir puentes

Rusia y República Dominicana dialogan para construir puentes

MOSCÚ (Sputnik) — En el marco de los actos en Moscú por el 179 aniversario de la independencia nacional de la República Dominicana, Sputnik conversó con el... 07.03.2023

—Rusia y República Dominicana han mantenido relaciones diplomáticas por más de 78 años ¿Cuál es el estado actual de estos vínculos en el contexto del conflicto en Ucrania y las sanciones antirrusas? —Nuestra amistad se basa en la sinceridad, la solidaridad y en una disposición constante para entender y respetar nuestras diferencias. Hoy más que nunca los diplomáticos debemos de seguir siendo entes constructores de puentes privilegiando el diálogo como opción para unir y establecer lazos entre naciones. Evidentemente, la situación actual ha afectado el contacto persona a persona, que es tan importante en la evolución de las relaciones bilaterales entre países, así como que ha implicado complicaciones en el comercio. No obstante, en los últimos años observamos un notable robustecimiento de las relaciones dominico-rusas en las esferas de comercio, turismo, cultura, academia y contactos interpersonales. —¿Qué papel le atribuye al turismo en las relaciones entre ambos países? —Desde la reapertura de fronteras después de la pandemia, en agosto del 2021, y hasta la fecha, hemos recibido más de 300 mil turistas rusos incluso a pesar de que los vuelos directos entre nuestros países dejaron de operar. Los rusos continúan gozando de las facilidades de entrar a República Dominicana sin necesidad de visa. Existen rutas alternativas que posibilitan los viajes a los rusos que deseen visitarnos, entre ellos vuelos vía Venezuela, Cuba y haciendo la conexión vía Turquía – Panamá. Igualmente, hay negociaciones para vuelos directos desde Turquía, así como desde otros países de Asia Central y el Cáucaso. Tanto o más que una actividad económica, el turismo es un instrumento que une a los pueblos, disipa diferencias y descubre cuánto tenemos en común. Nos convoca a un encuentro cultural y de nuevas experiencias del que todos salimos enriquecidos. La bachata, uno de nuestros ritmos y bailes nacionales, se ha convertido en el ritmo de mayor crecimiento entre los bailes y ritmos afrocaribeños que les gustan a los rusos. —¿Cuáles son los principales proyectos que se desarrollan en Dominicana actualmente con la participación de capital ruso? —Existen inversiones importantes en República Dominicana de empresas rusas en el área de las manufacturas avanzadas. Hay inversiones numerosas, aunque de menor volumen en términos de dinero invertido, y tienen que ver con rusos que han decidido mudarse a nuestro país y residir allí como emprendedores inversionistas. Hay zonas en nuestro país, sobre todo en el este de la República Dominicana, donde los rusos que han hecho de nuestro país su casa, han invertido sus ahorros en pequeñas y medianas empresas que emprenden en diversas áreas, principalmente: bienes raíces, centros de belleza, pequeños comercios, empresas de excursiones turísticas, renta de vehículos de motor y de aventuras, así como clases de deportes acuáticos. —¿Cuáles son los principales rubros y cómo evalúa el impacto de la crisis de Ucrania y las sanciones en las exportaciones dominicanas a Rusia? —Nuestro país no ha colocado ninguna sanción a Rusia ni viceversa pero ciertamente hoy enfrentamos más dificultades logísticas al no existir tráfico aéreo. Entre el ron y el tabaco suman más del 80% del total exportado a Rusia. Las frutas frescas están en un tercer lugar con alrededor de un 7% del total exportado, que fue de unos 15.6 millones de dólares antes del inicio del conflicto. —¿Cómo evalúa usted los vínculos existentes entre dominicanos y rusos, especialmente en lo referente a la educación? —El número de estudiantes dominicanos que cursan estudios en universidades rusas continúa en aumento con ya más de 170 estudiantes y unos 4.000 egresados. Muchos de nuestros funcionarios gubernamentales y miembros importantes de la sociedad dominicana estudiaron en Rusia. Esas y otras relaciones interpersonales que se han creado hacen que nuestros vínculos se mantengan a pesar de las dificultades. Me siento positivo en que esas relaciones de amistad entre dominicanos y rusos serán más fuertes que cualquier situación geopolítica.

