Ser mujer trabajadora en Uruguay, el desafío de sortear las desigualdades

A pesar de que Uruguay ha reducido las brechas laborales entre hombres y mujeres en la última década, las mujeres todavía reconocen desafíos que no se... 07.03.2023, Sputnik Mundo

Ana Rodríguez es peluquera, tiene 54 años y se levanta cada día a la mañana para recibir a sus primeras clientas. Dice sentirse orgullosa: ella sola atiende desde hace más de 30 años su peluquería en Nuevo París, un barrio de la capital uruguaya en el que tuvo que esforzarse por hacerse un lugar y donde cada vez hay más competencia.Sin embargo, entre peinados, cambios de color y brushings, su peluquería ha sido también el lugar en el que amamantaba a sus hijos cuando eran pequeños y donde todavía realizan sus tareas escolares. Las mujeres la entienden y son "solidarias", asegura a Sputnik. Así como ella, muchas de sus clientas compatibilizan sus tareas laborales con los cuidados de la familia y la dedicación al hogar.Actualmente, con dos hijos mayores y una de 10 años, la mujer va y viene de la peluquería a su casa, que está en el mismo predio. Incluso se da el tiempo para ayudar a sus padres, de 97 y 88 años, que residen en un departamento al fondo de la vivienda.Para Ana, eso "fue una gran ventaja" de su trabajo porque, reflexiona, si se hubiera dedicado exclusivamente a la peluquería masculina quizás no hubiese tenido esa posibilidad. Lo mismo de haber elegido otra profesión.En Uruguay, así como en América Latina, persisten brechas que afectan a las mujeres a pesar del esfuerzo en contrasentido de los gobiernos y la implementación de políticas públicas.En el ámbito laboral hay muchos factores que dejan a las mujeres en una situación de desigualdad en el país, uno de ellos está vinculado a la maternidad. Las mujeres tienen una penalización salarial por ser madres, mientras que los varones no sufren modificaciones en sus ingresos, recogió una investigación de la uruguaya Julieta Zurbrigg para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).A su vez, las mujeres tendrían mayor aversión al riesgo que los hombres, lo que les haría priorizar labores más estables, incluso cuando ofrecen salarios más bajos.Los pequeños avancesAunque en Uruguay persiste una brecha salarial significativa entre hombres y mujeres, los estudios demuestran que estos se han reducido en las últimas décadas.El país sudamericano experimentó una fuerte caída de la brecha salarial en la década de 1990, que pasó por un periodo de estancamiento en los 2000 y volvió a reducirse en la última década. La disminución impactó más en el sector público que en el privado y en la actualidad hace menos perceptible las diferencias salariales entre hombres y mujeres.Según Rodriguez, los salarios del área peluquería son iguales para hombres que para mujeres. Sin embargo, al administrar su local bajo una empresa unipersonal se vio obligada a trabajar durante todos sus embarazos y a reintegrarse a sus tareas habituales pocos días después los partos para no sufrir pérdidas económicas."Trabajé los nueve meses de embarazo y a los cuatro días ya estaba trabajando otra vez en el local", asegura sobre su último parto. Esa política continúa hasta hoy, abriendo su comercio a pesar de cualquier dificultad.En sus ojos, las cosas han cambiado pero las mujeres tienen "mucho camino por recorrer todavía".En esto coincide Andrea Ruiz, una auxiliar de enfermería de 43 años que se desempeña en el Centro Hospitalario Pereira Rosell, uno de los principales de Uruguay y la principal maternidad del país.Para Ruiz, con 15 años de experiencia en el área de la salud, no hay mayores reconocimientos de sus compañeros varones sobre sus colegas mujeres. Además, asegura que en la dirección del hospital las mujeres han ganado su lugar. "Las mujeres peleamos por esto y con nuestras capacidades llegamos", sostiene.De todas maneras, la trabajadora de la salud —que decidió estudiar enfermería luego de observar los cuidados que recibía su padre tras padecer una compleja enfermedad— sí observa algunas particularidades a la hora de tratar con pacientes. Su experiencia le indica que muchas pacientes mujeres se resisten a ciertos procedimientos cuando son atendidas por una enfermera pero acceden más rápidamente al recibir las indicaciones de un hombre.Entre los pequeños avances, Ruiz nota que, desde su época de estudiante, cada vez hay más hombres acompañando pacientes. "Antes siempre venían mujeres a acompañar a madres, ahora veo que la presencia masculina se está haciendo notar, eso es bueno, inclusive se pueden quedar los varones en las salas, algo que estaba medio prohibido", manifestó.Ruiz valora que en la actualidad se visibilizan más las problemáticas ligadas a la violencia de género o la desigualdad. En el hospital Pereira Rossell existen comisiones internas a las que pueden recurrir a la hora de tener la necesidad de asesoramiento legal frente a casos de acoso, por ejemplo.La enfermera reivindica, a su vez, la necesidad de que las madres cuenten con salas de lactancia en sus lugares de trabajo, algo que ya se encuentra regulado en el país desde 2017 pero su aplicación no está demasiado extendida. "Me parece que en eso hay que insistir un poquito más, pero en general se respeta el horario maternal y la licencia", sostiene.Para la trabajadora de la salud, las mujeres tienen que "seguir peleándola" y no "achicarse" en exigir los mismos derechos que tienen los hombres. "Vamos por buen camino", finaliza.

