Washington "volvió a apuntar sus lanzas contra la postura neutral de China"

"La retórica reciente de los funcionarios estadounidenses se percibe claramente como grandilocuente o desesperadamente arrogante. En el caso del conflicto... 07.03.2023

La opinión aparece después de que el coordinador de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional norteamericano, John Kirby, hiciera un llamamiento "descarado", según calificó un editorial del medio chino. El funcionario aseguró en CNN que la Administración de Joe Biden desearía ver al gobierno chino "unirse al resto del mundo para condenar esta invasión y no hacer nada para ayudar a Rusia a seguir luchando en esta guerra. De hecho, obviamente nos encantaría ver a China tomar medidas para ayudar a Ucrania en términos de su autodefensa".Ante ello, el diario reitera que "la arrogancia estadounidense ha impedido que Washington vea la realidad. Esta arrogancia impregna cada detalle de las palabras y hechos de Estados Unidos: Kirby cree que Estados Unidos tiene derecho a decirle a China lo que este último debe y no debe hacer, incluida la neutralidad cuando se enfrenta a un conflicto".Además, el editorial puntualizó que la postura de EEUU y lo que espera de China es solo una muestra de que el gobierno estadounidense quiere prolongar el conflicto de Kiev y Moscú hasta sus últimas consecuencias.Estados Unidos no solo muestra esta arrogancia hacia China, sino también hacia sus aliados, reitera el artículo. "Como a EEUU no le gusta que Alemania se acerque demasiado a Rusia, Washington ha expresado muchas veces su oposición al programa del gasoducto Nord Stream 2. Biden llegó a afirmar que no habrá más Nord Stream 2". "Le pondremos fin", aseveró el jefe del Ejecutivo norteamericano en febrero del 2022, en una rueda de prensa conjunta en la Casa Blanca con el canciller alemán, Olaf Scholz.¿Qué opina el gobierno chino?China no desea entrometerse en la pugna entre Rusia y Ucrania. Anteriormente, el embajador de la República Popular China ante la Unión Europea, Fu Cong, señaló que cuenta con sus propios lineamientos respecto a política exterior."China como un Estado grande tiene su política exterior independiente, y no seguirá ciegamente las posiciones ni líneas elaboradas por otros. Para China no sería muy racional elegir en el asunto ucraniano una posición idéntica a la mantenida por la Unión Europea", indicó el 2 de marzo.De acuerdo con Fu Cong, el reciente viaje a Moscú del director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China, Wang Yi, fue una señal de que China promueve las negociaciones.La Cancillería china publicó el 24 de febrero una declaración en que expuso la posición de Pekín sobre la solución política de la crisis ucraniana.Entre los puntos clave figuran la necesidad de respetar la soberanía y la integridad territorial de todos los países, la reanudación de un diálogo directo entre Moscú y Kiev, y el llamamiento a impedir la escalada del conflicto.

