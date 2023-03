"Bailar no es un delito": la lucha en un barrio histórico de CDMX en defensa de su tradición musical

https://sputniknews.lat/20230308/bailar-no-es-un-delito-la-lucha-en-un-barrio-historico-de-cdmx-en-defensa-de-su-tradicion-musical-1136588299.html

Aunque Sonido Sincelejo lleva más de 12 años promoviendo la música y el baile en la alameda de la Santa María la Ribera, barrio histórico de la Ciudad de... 08.03.2023, Sputnik Mundo

Luego de que ordenó retirar al sonidero —tradición cultural mexicana que mediante bocinas, DJ y otras prácticas fomenta el baile y la convivencia recreativa— y, por tanto, a los adultos mayores que acuden cada domingo a bailar en el Kiosco Morisco, una de las principales atracciones históricas de la Santa María la Ribera, Cuevas organizó un evento cultural en la explanada de su recinto de gobierno.Lo llamó la Guerra de Sonideros y la llevó a cabo en las instalaciones del edificio administrativo de la alcaldía Cuauhtémoc, que contiene al Centro Histórico de la capital latinoamericana. Un evento musical auspiciado por ella en el que entregó reconocimientos con su nombre a los asistentes e incluso dio algunas vueltas a ritmo de salsa.La gobernante local asevera que su postura solo busca impedir que usos y costumbres como el baile en la plaza pública afecten a terceros. Es decir, que no se opone al baile en sí, uno de los elementos más visibles de su llamada Guerra de Sonideros. "¡Con alegría y en unidad, bailamos sin polarizar!", sostuvo. "Una correcta planeación, seleccionando lugares adecuados para bailar sin que vecinas y vecinos se vean afectados", fueron las palabras utilizadas por Cuevas para describir la Guerra de Sonideros en su cuenta de Twitter, en donde aseguró que "es lo que procura nuestro gobierno para brindarte diversión y felicidad".La declaración de la alcaldesa, sin embargo, fue tomada por algunas personas como una muestra más del autoritarismo que, desde que llegó al cargo, en octubre de 2021, ha caracterizado a su administración. La abogada y activista mexicana Carla Escoffié, especializada en derecho a la vivienda y a la ciudad, aseguró que lo que realmente quiso decir Cuevas Nieves es que ella decide en dónde baila la ciudadanía, "aunque la ley lo prohíbe" y su "capricho" no "tenga fundamento".Por su parte, el fundador del emblemático e histórico Sonido la Changa, Ramón Rojo, mandó un mensaje a la alcaldía Cuauhtémoc días antes de la Guerra de Sonideros, al que fue invitado pero declinó su participación en solidaridad con la ciudadanía afectada."Quiero decirles que no voy a asistir (...) estaba yo viendo en los medios, porque a mi, pues la verdad, no sé nada de política ni nada de partidos, pero vi que, injustamente, unas personas como yo, de la tercera edad, que van todos los domingos ahí a la explanada de Santa María la Ribera, del kiosquito, les han quitado el baile, en el cual, la gente como yo, de la tercera edad, van a bailar danzón, van a bailar (...) es injusto que esas personas, aparte de que les cancelaron su baile, los golpeen, no es un delito bailar, no es un delito", dijo Rojo en un video publicado en redes sociales."Lo único que queremos es baile"Silvia Pérez Morales es una de las adultas mayores que se reúne en la alameda para bailar al compás de la Sonora Santanera, Beny Moré y otros músicos del género. "Siempre hemos defendido este espacio, este espacio se ha hecho como familia, o sea lo único que queremos es baile", explica a Sputnik la adulta mayor, al tiempo que le pide a la alcaldesa que les "deje bailar, así como vino aquí a decir, a pedir el voto y a decir que nunca nos iba a quitar"."Que no nos venga a molestar nuestro espacio de tantos años", pide Maximino Cisneros, otro adulto de la tercera edad que desde hace 9 años acude a bailar al kiosco desde Xalostoc, Ecatepec, en el Estado de México."Hay mucha gente que viene de Hidalgo, de muchas partes”, precisa don Max, como lo conocen en la alameda. "Aquí tengo nueve años, primero 7 y después de la pandemia, ya son nueve, y aquí estamos", comparte."Nosotros no dañamos a nadie, usted lo puede ver, nomás bailar sin ofender, sin insultar, nada", precisa Martínez. "Venimos del Estado de México, nada más a bailar, cada domingo aquí nos concentramos a disfrutar un rato de sano esparcimiento, a olvidar nuestros problemas, sacamos nuestro estrés de toda la semana bailando, es la única forma de divertirnos nosotros, sin molestar ni perjudicar, ni dañar a nadie", enfatiza."Sí, te desestresas", coincide Lupita, esposa de Armando Martínez. "Te olvidas de todo, tantos problemas que tienes (...) vemos gentes conocidas, gentes que nos empiezan a conocer (...) Nunca, nunca, nunca, en 35 años que tenemos de baile nunca habíamos topado este problema, menos con agresiones, golpes, nunca lo habíamos tenido", lamenta Lupita.Además de los adultos mayores, en el kiosco Morisco se dan cita distintos colectivos, como Danza Portando, al que pertenece Karla Miranda. "Las madres lo que hacemos es lactar y bailar y no se nos permite, nos llevaron en una patrulla a todas las madres embarazadas, lactando, diciéndonos, gritándonos que éramos unas pervertidas, que éramos unas lucidas por estar dando lactancia materna. Nosotros no pedimos reubicación, también es cierto, nosotros tenemos nuestro espacio, este es nuestro espacio, no quiero que me lo quiten porque este es mi espacio, es mi punto de encuentro: ¡libre de lactancia! ¡Libre de bailar! Así es que vamos por eso", aseguró.Freno a los adultos mayoresA principios de febrero, autoridades de la Cuauhtémoc impidieron la instalación de Sonido Sincelejo, que desde hace doce años musicaliza los encuentros de docenas de adultos de la tercera edad, vecinos y personas que se reúnen a bailar danzón y otros bailes populares en la alameda de la Santa María la Ribera, la colonia más antigua de la capital del país latinoamericano.Desde entonces, habitantes de la zona, colectivos y activistas culturales se sumaron a Sonido Sincelejo y a los adultos mayores para exigir a Sandra Cuevas que respete su derecho a ocupar el espacio público mediante el baile. El 19 de febrero, convocaron a una manifestación pacífica que concluyó en golpes y el robo de su equipo de trabajo por parte de personal de la alcaldía.Sin embargo, la alcaldesa Sandra Cuevas asegura que la música excede los decibelios permitidos, por lo que, argumenta, muchos vecinos se han quejado."La decisión está tomada: no vamos a permitir que regrese ningún sonidero a la Santa María La Ribera. Es por proteger los derechos humanos de todos los que viven alrededor del Kiosko Morisco", declaró Cuevas Nieves, meses después de mandar a eliminar los rótulos de los puestos semifijos de la demarcación y borrar los murales de los mercados.

