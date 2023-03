https://sputniknews.lat/20230308/berlin-investiga-un-buque-presuntamente-relacionado-al-sabotaje-en-los-nord-stream-1136604470.html

Berlín investiga un buque presuntamente relacionado al sabotaje en los Nord Stream

Berlín investiga un buque presuntamente relacionado al sabotaje en los Nord Stream

BERLÍN (Sputnik) — La Fiscalía de Alemania confirmó que realizó investigaciones del buque presuntamente involucrado en las explosiones en los gasoductos Nord... 08.03.2023, Sputnik Mundo

Se agrega que por el momento se continúa la evaluación de los materiales incautados y está en curso una investigación de la identidad de los autores del sabotaje y sus motivos. No obstante, la Fiscalía todavía no tiene evidencia confiable, según la interlocutora de la agencia. El 7 de marzo, el diario estadounidense The New York Times (NYT) informó que funcionarios de inteligencia de EEUU señalaron a un grupo proucraniano como responsable de los ataques de septiembre pasado a la red de gasoductos submarinos que Rusia había construido en el Báltico. La mayoría de los presuntos implicados en el ataque eran ciudadanos ucranianos o rusos.También una investigación realizada por el periódico alemán Die Zeit, conjuntamente con los canales de televisión ARD y SWR, apunta a que los saboteadores utilizaron un yate alquilado por una empresa con sede en Polonia pero propiedad de ucranianos. Según las dos fuentes fuentes, no hay constancia de que el sabotaje a Nord Stream fuera orquestado o financiado por las autoridades de Ucrania y podría tratarse de una operación de bandera falsa. Al mismo tiempo, el pasado 8 de febrero, el periodista estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, declaró que, según la información de sus fuente, buzos militares de EEUU colocaron cargas explosivas bajo los gasoductos rusos durante los ejercicios Baltops de la OTAN, a mediados de 2022 que fueron activadas por los militares noruegos en septiembre. Hersh subrayó que el presidente estadounidense, Joe Biden, aprobó el sabotaje tras más de nueve meses de debates secretos con su equipo de seguridad nacional. El 26 de septiembre de 2022, la empresa Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto homónimo, anunció una fuga de gas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm, por causas desconocidas. Más tarde trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sido dañadas, y los gobiernos de Alemania, Dinamarca y Suecia no descartaron un acto de sabotaje.

