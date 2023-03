https://sputniknews.lat/20230308/chile-dio-inicio-a-su-segundo-intento-por-cambiar-la-constitucion-de-pinochet-1136586681.html

Chile dio inicio a su segundo intento por cambiar la Constitución de Pinochet

En las dependencias del antiguo Congreso Nacional, en Santiago, los 24 expertos designados por el Parlamento comenzaron sus labores para redactar el...

"Me parece que fue una una sesión de instalación que deja marcado todos los sellos que la Comisión espera transmitir. Fue una sesión bien expedita, donde además todos los sectores hicieron un gesto para lograr un acuerdo unánime que permitiera que la Comisión ya pudiera instalarse prontamente a trabajar", dijo a Sputnik el experto Alexis Cortés.La jornada comenzó a las 10:00 horas de este 6 de marzo con la llegada de los 24 expertos a la sede del antiguo Congreso Nacional en Santiago, quienes fueron recibidos por el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic.Pasado el mediodía, se realizó la ceremonia de investidura del Panel de Expertos. La sesión fue precedida provisoriamente por Hernán Larraín, del partido de derecha Unión Demócrata Independiente, por ser el experto de mayor edad de la instancia, la que fue la primera polémica de este nuevo proceso.El nombre de Larraín, quien anteriormente se desempeñó como senador y ministro de Justicia de la segunda administración de Sebastián Piñera (2018-2022), era resistido por organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos por su cercanía al pederasta alemán Paul Schäfer, condenado a 20 años por abusos sexuales contra menores; a siete años de prisión por homicidio calificado; a tres años por infracción a la ley de control de armas, y a tres años y un día por torturas.Larraín fue relevado de su cargo provisorio por la oficialista Verónica Undurraga, quien fue electa por unanimidad en el cargo de presidenta del Panel de Expertos. Ella estará acompañada del abogado y experto designado por la oposición Sebastián Soto, en la vicepresidencia.Las primeras palabras de UndurragaEn un punto de prensa en las escaleras del antiguo Congreso Nacional, Undurraga conversó con los medios de comunicación. La presidenta del órgano explicó que el panel busca un espíritu de unidad.La titular reconoció que al interior de la comisión hay "muchos puntos en común, pero vamos a tener diferencias. Eso está bien, así se construye la democracia", agregó.Undurraga explicó que los expertos de todos los sectores han revisado la propuesta de la Convención Constituyente que fue rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre."Tanto las personas de derecha, de centro, de izquierda, siempre dicen ‘en tal aspecto, en tal tema la Convención Constitucional estuvo bien, en esto otro estuvo mal’. Eso, lo mismo con la propuesta que entregó la presidenta Michelle Bachelet", indicó.Los desafíos del Panel de ExpertosAlexis Cortés explicó a Sputnik que uno de los principales desafíos que tendrá el panel es evitar que el debate sea "muy encriptado, que sea muy técnico, que no se traduzca en una normativa que la población perciba que puede ser útil para mejorar sus condiciones materiales de vida".Las bases constitucionales son un acuerdo de 12 puntos alcanzados por los partidos políticos el pasado 11 de octubre de 2022 y que delimitarán la redacción de la nueva propuesta constitucional.El rol del Panel de Expertos y el Comité Técnico de AdmisibilidadA diferencia del proceso constituyente anterior, que emanó desde el Congreso Nacional para darle una salida institucional a la grave crisis social que vivía el país tras las masivas movilizaciones de octubre de 2019, esta vez no se comenzará con una hoja en blanco.Los partidos políticos acordaron una serie de bases constitucionales para este nuevo proceso. Una de ellas es considerar a Chile como una república democrática, cuya soberanía reside en el Estado "unitario y descentralizado". Además, se reconoce al país como un "Estado social y democrático de derechos", con división de poderes: poder ejecutivo, judicial y legislativo.Las bases constitucionales eliminan el concepto de plurinacionalidad del debate, al señalar que se "reconoce a los pueblos indígenas que habitan su territorio como parte de la nación chilena, que es una e indivisible".Para cumplir las bases constitucionales acordadas por los partidos políticos, el Parlamento creó el Comité Técnico de Admisibilidad, compuesto por 12 integrantes y que tendrá la función de revisar que las normas aprobadas no contradigan las 12 bases constitucionales contempladas en el Acuerdo por Chile, pacto que dio inicio a este segundo proceso constituyente.El Panel de Expertos tendrá tres meses para redactar una propuesta de anteproyecto constitucional. El 8 de marzo comenzarán a funcionar las distintas subcomisiones para elaborar la propuesta:El Panel de Expertos entregará el anteproyecto al Consejo Constitucional, órgano elegido por la ciudadanía, pero sin la presencia de independientes. La elección se desarrollará el 7 de mayo y se elegirán 50 consejeros constitucionales, un mes más tarde, la nueva instancia se instalará y tendrá hasta el 7 de noviembre para redactar un nuevo documento que será plebiscitado el 17 de diciembre.

