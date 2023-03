https://sputniknews.lat/20230308/el-presidente-de-camara-de-representantes-de-eeuu-rechaza-la-invitacion-a-ucrania-1136607916.html

El presidente de Cámara de Representantes de EEUU rechaza la invitación a Ucrania

El presidente de Cámara de Representantes de EEUU rechaza la invitación a Ucrania

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, Kevin McCarthy, informó que no planea aceptar la invitación del presidente de... 08.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-08T18:20+0000

2023-03-08T18:20+0000

2023-03-08T18:20+0000

internacional

eeuu

ucrania

volodímir zelenski

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/03/1134297490_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8e3bd1a543f8dc195da0428996763ec4.jpg

"Déjeme ser claro sobre lo que dije: no hay cheques en blanco, ¿está bien? Así que, desde mi perspectiva, no tengo que ir a Ucrania", dijo el legislador a la cadena CNN. "Seguiré recibiendo mis informes y otras cosas, pero no tengo que ir a Ucrania o Kiev para verlo. Y mi punto de vista siempre ha sido que nunca daré un cheque en blanco por nada". El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación Putin lo definió como la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.

https://sputniknews.lat/20230306/a-zelenski-no-le-importan-las-bajas-de-las-ffaa-de-ucrania-sino-justificar-la-ayuda-occidental-1136518855.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, ucrania, volodímir zelenski