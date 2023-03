https://sputniknews.lat/20230308/foreign-policy-eeuu-tiene-demasiado-miedo-a-un-mundo-multipolar--1136583140.html

Y es que el país norteamericano está empeñado en mantener la supremacía que tuvo durante algunos años tras la Guerra Fría, misma que con el paso del tiempo se ha visto debilitada hasta el punto en que el actual Gobierno de Joe Biden "reconoce que estamos de vuelta en un mundo de varias grandes potencias". De acuerdo con lo escrito por el profesor Stephen M. Walt, el unilateralismo no solo ha sido desafiado por países abiertamente opuestos al modelo económico estadounidense, como Moscú y Pekín, pues los países aliados de Washington, como lo son Francia y Alemania, también han puesto el dedo en el modelo multipolar. "Sorpresa. Los líderes estadounidenses no están de acuerdo. Prefieren las amplias oportunidades y el estatus gratificante que se derivan de ser el poder indispensable, y han sido reacios a abandonar una posición de primacía indiscutible", se lee en el texto, en donde se destaca que desde la década de 1990, la estrategia de seguridad nacional ha ensalzado la necesidad de mantener la primacía de EEUU.Pese a que el actual Gobierno de Biden es consciente de que en el mundo ya no existe solo una potencia, lo ciertos es que aún busca reafirmar ese supuesto "liderazgo estadounidense" mediante el conflicto contra Rusia y sus esfuerzos por sofocar el ascenso de China con sus ya conocidos bloqueos."Incluso si estos esfuerzos tienen éxito, aunque no hay garantía de que lo tendrán, restaurar la unipolaridad es probablemente imposible", sentenció el especialista. En la columna de opinión también se señala que la unipolaridad ni siquiera fue buena para Estados Unidos, que se vio envuelto en conflictos muy costosos e infructuosos como lo sucedido en Irak y Afganistán, además de crisis financieras que, entre otras cosas, fortalecieron a China. De acuerdo con el académico, ahora Estados Unidos debe enfocarse en "escoger a los aliados apropiados". "En un mundo multipolar, las otras grandes potencias gradualmente asumirán una mayor responsabilidad por su propia seguridad, reduciendo así las cargas globales de Estados Unidos", apunta. Además, el analista señala que tratar de prevenir el avance del modelo multipolar podría ser no solo muy costoso, sino inútil, pues aunque Rusia sea debilitada por el conflicto en Ucrania, lo cierto es que este país, por su gran tamaño, su arsenal nuclear y sus abundantes recursos naturales se mantendrá dentro de las filas de las grandes potencias. En tanto, los controles de exportación y los desafíos internos pueden frenar el ascenso de China y su poder relativo puede alcanzar su punto máximo en la próxima década, pero seguirá siendo un actor importante y sus capacidades militares seguirán mejorando. "En un mundo multipolar, incluso las potencias más fuertes deben prestar más atención a lo que quieren los demás y trabajar más duro para persuadir a algunos de ellos de que lleguen a acuerdos mutuamente beneficiosos. La diplomacia de tómalo o déjalo debe dar paso a enfoques más sutiles y mucho más toma y daca; confiar principalmente en el puño cerrado solo llevará a otros a distanciarse. En el peor de los casos, comenzarán a alinearse en la oposición", señaló.

