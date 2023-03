https://sputniknews.lat/20230308/juan-grabois-el-nuevo-candidato-presidencial-en-argentina-1136587903.html

Juan Grabois, el nuevo candidato presidencial en Argentina

Juan Grabois, el nuevo candidato presidencial en Argentina

El abogado, escritor y referente del Frente Patria Grande anunció la primera precandidatura oficial para participar de las elecciones presidenciales argentinas... 08.03.2023, Sputnik Mundo

"Es hora de poner a la vida en el centro: de eso se trata pensar una Argentina humana", es la idea fuerza que resume la precandidatura oficializada este 7 de marzo de Juan Grabois como precandidato oficial dentro del conglomerado oficialista Frente de Todos, de cara a las próximas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto.El abogado, docente, escritor y dirigente social es fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y referente del Frente Patria Grande, conglomerado que agrupa a distintos tipos de militancia social pertenecientes al oficialista Frente de Todos.Grabois, nacido en una familia católica del acomodado barrio bonaerense de San Isidro, se desempeña como docente de la cátedra de teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En 2016 participó como consultor designado del Consejo Pontificio de Justicia y Paz del Vaticano, por el papa Francisco, y se ha desempeñado como observador de derechos humanos en zonas en conflicto en diversas latitudes.La candidatura de Grabois es la primera en ser oficializada dentro del gobernante Frente de Todos, que mantiene precandidaturas no oficiales a la fecha, entre las que destacan la precandidatura del propio mandatario argentino Alberto Fernández en búsqueda de una no descartada reelección, como también de precandidatos no confirmados como el actual ministro de Economía, Sergio Massa; el ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro o el actual embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, entre otros."Argentina es un gran país, no solo por su extensión territorial y por los bienes naturales con los que contamos, sino principalmente por su gente. Sin embargo, hoy millones viven con angustia. ¿Cómo es posible que haya tanta gente sin un techo para vivir en un país con tanta tierra?", sostiene la candidatura de Grabois, junto con afirmar que lo generado por el trabajo de los argentinos "no debería esfumarse por la canaleta del FMI y la fuga de capitales, ni destinarse a engrosar los bolsillos de los cuatro o cinco vivos de siempre. No queremos administrar sus sobras".A su vez, el lanzamiento de la primera precandidatura oficial dentro de las filas del Frente de Todos se produce en un momento en que la consolidación de la unidad política dentro del conglomerado de Gobierno no ha sido del todo fácil en materia interna."Yo no acepto ni a [Sergio] Massa ni a Alberto [Fernández] ni a [Daniel] Scioli. Nosotros queremos disputar eso en una interna de la coalición", afirmó Grabois al medio argentino Perfil, en referencia a que como representante del Frente Patria Grande no están dispuestos a asumir el designio de un candidato del Partido Justicialista de forma vertical."Nosotros, como generación militante, queremos, con esa vocación de enfrentar el poder concentrado, plantear un proyecto absolutamente distinto al que tiene el Gobierno de Alberto Fernández, pero disputando en el marco de una coalición", afirmó Grabois el pasado 6 de marzo, en el programa televisivo Brotes Verdes del canal C5N.

