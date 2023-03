https://sputniknews.lat/20230308/la-casa-blanca-reconoce-que-declarar-terroristas-a-los-carteles-mexicanos-no-seria-util-1136618517.html

La Casa Blanca reconoce que declarar 'terroristas' a los cárteles mexicanos no sería útil

La Casa Blanca reconoce que declarar 'terroristas' a los cárteles mexicanos no sería útil

La Casa Blanca aseguró que designar como organizaciones terroristas a los cárteles de narcotráfico que operan en México no facilitaría la tarea de combate al... 08.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-08T21:47+0000

2023-03-08T21:47+0000

2023-03-08T21:47+0000

internacional

méxico

eeuu

casa blanca

narcotráfico

terrorismo

crimen organizado

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/09/1133362872_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b8206e82dc0ccd86b46b30b5314ab01b.jpg

En conferencia de prensa, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aclaró si el Gobierno de Joe Biden está considerando denominar a los narcotraficantes mexicanos como terroristas, tras darse a conocer el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas, estado del norte de México. "Designar a estos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras no nos daría ninguna autoridad adicional que no tengamos ahora", declaró la funcionaria a pregunta expresa, durante un encuentro con periodistas.La vocera del Gobierno estadounidense afirmó que cuentan con otro tipo de herramientas para detener la operación de dichos cárteles, como lo son sanciones.En la víspera, el Gobierno de México informó que se localizó al grupo de jóvenes estadounidenses que fue secuestrado el pasado 3 de marzo, en la ciudad de Matamoros, en Tamaulipas.Las autoridades mexicanas precisaron que lograron rescatar a dos de los cuatro jóvenes secuestrados, mientras que los otros dos fueron localizados sin vida. Asimismo, informaron que se detuvo a una persona identificada como José Guadalupe "N", quien presuntamente se habría encargado de vigilar a las víctimas previo al secuestro.El caso fue condenado por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y por la propia Casa Blanca, que se pronunció tras conocerse el rescate de dos de los cuatro estadounidenses.El caso se da en medio de un debate legislativo en Estados Unidos respecto a la labor que ha hecho México para frenar el tráfico de estupefacientes (principalmente fentanilo) y la necesidad de que se reconozcan a los cárteles como organizaciones terroristas, sobre todo, después de que el fiscal general, Merrick B. Garland, aseguró que no se opondría a dicha denominación, en caso de que así se decidiera hacer.Congresistas republicanos como Roger Marshall y Rick Scott impulsan una ley para que los cárteles mexicanos se consideren grupos terroristas y para que el Departamento del Tesoro sancione a todo individuo o entidad que les apoye en la comisión de sus delitos.

https://sputniknews.lat/20230308/eeuu-llama-a-mexico-a-combatir-a-carteles-y-la-impunidad-ante-secuestro-de-connacionales-1136593052.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, eeuu, casa blanca, narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, joe biden