https://sputniknews.lat/20230308/legisladores-de-eeuu-olvidan-quien-dota-de-armas-a-los-carteles-mexicanos-que-tildan-de-terroristas-1136604792.html

Legisladores de EEUU olvidan quién dota de armas a los cárteles mexicanos que tildan de terroristas

Legisladores de EEUU olvidan quién dota de armas a los cárteles mexicanos que tildan de terroristas

Los congresistas Dan Crenshaw y Michael Waltz solicitaron al presidente Joe Biden que las Fuerzas Armadas de EEUU luchen contra el narcotráfico en México, una... 08.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-08T21:06+0000

2023-03-08T21:06+0000

2023-03-08T21:06+0000

américa latina

méxico

eeuu

seguridad

control de armas

texas

arizona

narcotráfico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/03/03/1122623028_0:45:639:404_1920x0_80_0_0_37eb26ad2e038307ecfbab34125640ab.jpg

La petición de estos dos republicanos llegó a oídos del más alto representante de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que esta opción era un simple intento de propaganda por parte de los congresistas estadounidenses y la tildó de injerencista. "¿Quién les da esa facultad? Pero bueno, es un asunto, una manía. Ya hemos hablado de eso, de que Estados Unidos se considera el Gobierno del mundo […]. Ya se irá quitando esa mala costumbre, pero todavía es peor el que quieran utilizar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país. O sea, invadir a otro con la excusa de que van sobre narcotraficantes terroristas. Desde luego, es pura propaganda", declaró en su conferencia de prensa matutina el pasado 6 de marzo. Sin embargo, tanto Dan Crenshaw y Michael Waltz han hecho eco a su petición luego del secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas. Privados de su libertad el pasado 3 de marzo, los norteamericanos fueron hallados por autoridades mexicanas este 7 de marzo: dos fueron asesinados, mientras que un herido y una persona ilesa fueron repatriados ya a EEUU. "Nadie está hablando de una invasión. Los cárteles de droga funcionan más como ISIS que como mafia y necesitamos activos militares en apoyo de la aplicación de la ley", tuiteó Waltz, representante de Florida. Pero quien ha sido incisivo en la propuesta e incluso ha mandado mensajes vía Twitter al presidente López Obrador, ha sido Dan Crenshaw.Este miércoles 8 de marzo, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, señaló que a Estados Unidos no le daría ningún beneficio extra catalogar como terroristas a los cárteles mexicanos, pero no rechazó de todo la posibilidad de hacerlo. "Designar a estos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras no nos otorgaría ninguna autoridad adicional que no tengamos en estos momentos", dijo la secretaria de prensa. Lo que los estadounidenses no dicenNi Dan Crenshaw ni Michael Waltz han tocado un par de temas centrales en la discusión: el problema de consumo de drogas que padece su población y el origen del trasiego de armas a los cárteles mexicanos. "¿Qué ha hecho [Crenshaw] para evitar que se vendan las armas de alto poder en las armerías y hasta en los supermercados de Estados Unidos? Porque el 80% de las armas de alto poder que utilizan las bandas de la delincuencia en México las adquieren en Estados Unidos y no hay ningún control. ¿Qué ha hecho? No sé, pero hay algunos que hasta reciben dinero para sus campañas de las fábricas de armamento en Estados Unidos. Entonces, ya basta de hipocresías y estar viendo nada más la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio", sentenció el presidente mexicano.En la más reciente demanda interpuesta por el Gobierno de México en contra de cinco armerías ubicadas en Arizona, las autoridades mexicanas explican cómo la falta de regulación para la venta y compra de armas de largo alcance está jugando en contra de los dos países. "Esta demanda no cuestiona de ninguna manera el derecho de los estadounidenses respetuosos de la ley ciudadana para portar armas, o el derecho a operar un negocio responsable de vender armas a ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley. Esta demanda se refiere a una causa común de tanto México como Estados Unidos, dos naciones soberanas cuyos ciudadanos sufren cuando traficantes de armas a lo largo de nuestra frontera compartida abastecen ilegalmente el mercado criminal en México", se lee en el documento presentado en octubre de 2022 y revisado por Sputnik. El Gobierno mexicano aseveró en esta demanda que sus connacionales se despiertan a diario ante el horror de la forma de operar de los cárteles del narcotráfico que utilizan las mismas armas usadas en los constantes tiroteos en EEUU.En este documento se presentó también los nombres de las personas detenidas con armas de largo alcance y municiones provenientes de las cinco armerías contra las que presentó la demanda. "Estos traficantes de armas acusados ​​participan sistemáticamente en el tráfico estas armas de guerra a los cárteles", sentenció el Gobierno de México. Esta es la lista de armas incautadas y detenidos, entre 2018 y 2022, que buscaban entregar armas de origen estadounidense a los cárteles mexicanos. Además del trasiego de armas desde Estados Unidos a México, el país norteamericano enfrente un problema de salud: los altos índices de adicción al fentanilo, las metanfetaminas y la cocaína.Los decesos por consumo de dichas sustancias en Estados Unidos aumentaron de forma considerable, de acuerdo con el médico Enrique Cifuentes García, del Hospital Monte Sinaí, de Nueva York, quien durante su participación en un foro organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseveró que hasta la fecha se calcula que 1,2 millones de personas han fallecido a causa del consumo de estas sustancias.En 2021, 107.622 personas fallecieron por una sobredosis de drogas en Estados Unidos, lo cual representó un incremento de 15% respecto a 2020, de acuerdo con datos recopilados por la UNAM. El médico mexicano alertó que, si la tendencia no se revierte, para 2030 las muertes por adicción podrían sumar 2 millones de víctimas, es decir, se duplicará el problema. Este fenómeno, considerado una epidemia, se debe en buena parte a políticas públicas equivocadas.

https://sputniknews.lat/20230307/injerencia-o-propaganda-el-trasfondo-de-la-idea-de-mandar-elementos-del-ejercito-de-eeuu-a-mexico-1136529818.html

https://sputniknews.lat/20230306/narco-o-terrorismo-amlo-tacha-de-propaganda-propuesta-de-que-ejercito-de-eeuu-combata-a-carteles-1136516167.html

https://sputniknews.lat/20230306/adiccion-al-fentanilo-y-la-metanfetaminas-la-otra-epidemia-que-enfrenta-eeuu--1136517507.html

méxico

eeuu

texas

arizona

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

méxico, eeuu, seguridad, control de armas, texas, arizona, narcotráfico