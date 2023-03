https://sputniknews.lat/20230308/mas-empleo-pero-menor-calidad-y-salario-asi-trabajan-las-mujeres-en-mexico-1136613080.html

Más empleo pero menor calidad y salario: así trabajan las mujeres en México

Cifras oficiales en México dan cuenta de una recuperación del empleo después de la pandemia de COVID-19, pero especialistas piden poner la lupa en la calidad... 08.03.2023, Sputnik Mundo

Maricarmen Telloli se despierta todos los días a las 5 de la mañana "o a las 4 si despierto sin alarma". Prepara un café, enciende la computadora y hace tareas de su carrera de partería. A las 6, despierta a su hija Maya, de 10 años de edad, y mientras ella se prepara para ir a la primaria, Maricarmen hace su lunch. A las 7 la lleva a la escuela y de ahí va al centro de la Ciudad de México a comprar material para su trabajo en casa. Va por Maya a la escuela, vuelve a casa, prepara algo de comer, sigue en el trabajo. Los días que Maya va al karate, Maricarmen va a la paquetería a dejar envíos. Duerme a su hija a las 9 de la noche; se prepara otro café, sigue trabajando y duerme. Una jornada de 19 horas de trabajo en promedio.Maricarmen es una de las 23.444.760 mujeres que se encontraban "ocupadas" en México en enero de 2023, según la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi publicada el pasado 2 de marzo. Una tasa de desocupación de 2,9%, de acuerdo con las cifras, menor a la de hombres, de 3,1%. Las mujeres ocupadas que contabiliza el Inegi en este año son más en 1.699.295 a las que registró en enero del año pasado y similares a los promedios anteriores a la pandemia, lo que habla de una recuperación en el empleo femenino después de la contingencia sanitariaLos números son, en principio, alentadores, pero hay que poner la lupa en la calidad de trabajo que se está creando, dice Aleida Hernández Cervantes, doctora y maestra en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma de Sinaloa, especialista en igualdad de género, derechos de las mujeres y reforma laboral en México.Maricarmen, de 39 años de edad, no está afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni tampoco tiene seguro de gastos médicos privado ni vacaciones pagadas ni fondo de ahorro ni utilidades ni vales de despensa ni otro tipo de prestaciones. "Yo tengo un fondo de ahorro privado en el cual aporto para mi retiro, que no podré tocar en 40 años, lo cual es un lujo porque podría usarlo para pagar un auto o cualquier otra de las necesidades que tengo. Lo que quiero decir es que cuando uno no tiene prestaciones laborales como seguro o ahorro, es frágil. No tenemos IMSS ni nada. Si mi hija se enferma voy a una clínica que cuesta 150 pesos".Tampoco hay claridad sobre los salarios en la recuperación que plantean las cifras oficiales. "Sí hay mucha atracción de empleos con un mediano ingreso, pero que no tiene protección social. Eso nos indica que no van a tener servicios de salud, que no van a tener cotización a la seguridad social. Eso no siempre lo refleja la encuesta", dice Hernández.En un informe de marzo de 2023, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó un nuevo indicador llamado "la brecha de empleo", que incluye a todas las personas sin empleo que están interesadas en encontrar un trabajo y que echa por tierra el optimismo de las cifras mexicanas oficiales. Según el informe New data shine light on gender gaps in the labour market (Nuevos datos arrojan luz sobre las brechas de género en el mercado laboral), el 15% de las mujeres en edad de trabajar en todo el mundo desearían trabajar pero no tienen empleo, frente al 10,5% de los hombres. "Esta brecha de género —dice la OIT en su informe— se ha mantenido prácticamente invariable durante dos décadas (2005-2022)".Las tasas mundiales de desempleo de mujeres y hombres son muy similares (en el caso de México, por ejemplo, 3,1% y 2,9% en enero de 2023, respectivamente) porque los criterios utilizados para definir el desempleo tienden a excluir "de forma desproporcionada a las mujeres", señala el organismo internacional.La brecha laboral es más grave en los países en desarrollo, dice la OIT, donde la proporción de mujeres que no pueden encontrar un empleo alcanza el 24,9%. La tasa correspondiente a los hombres en la misma categoría es del 16,6%, un nivel significativamente inferior al de las mujeres.Las encuestas como la ENOE en México no brindan un panorama de que las mujeres que se reincorporan a un trabajo lo van a mantener por algún tiempo o si tienen una posibilidad de que no sean empleos de los que estén entrando y saliendo con toda facilidad, dice Hernández, "porque si hay algo que caracteriza el empleo femenino es que es un empleo que del que los empleadores fácilmente deciden prescindir. Prescinden mucho más del empleo ocupado por las mujeres que del ocupado por hombres y eso está estudiado históricamente: que ubican el empleo femenino como una especie de complemento del ingreso familiar".Conciliación imposible Maricarmen Telloli es comunicóloga de formación, asesora profesional de porteo certificada por Die Trageschule Dresden, doula por DONA International y estudiante de partería. Es integrante de la Sociedad de industriales y creadores de portabebés, la BCIA. Hace una década, cuando nació Maya, renunció a un empleo formal."Y en ese espacio laboral no había posibilidad de negociar y decidí no volver. Y aprendí un reconocimiento enorme a las mujeres que se mantienen en esos espacios laborales y cuidan a sus hijos. Es demasiado presión como gestionar esos malabares y ante esa presión decidí buscar una forma de trabajo que me permitiera organizar y avanzar y criar en este sistema"."Las mujeres tenemos que organizar nuestro tiempo. Es difícil, agotador, buscar el ingreso y después buscar la profesionalización, el reconocimiento económico a lo que hacemos. La conciliación entre cuidados maternos y el trabajo es difícil, pero es más difícil tener una conciliación de profesionalización con autoreconocimiento y con ingreso", dice.El informe de la OIT señala que las responsabilidades personales y familiares, incluido el trabajo de cuidados no remunerado, afectan "desproporcionadamente" a las mujeres.Según el documento de la OIT, que cita datos actualizados recientemente de ILOSTAT, un factor importante para reducir la participación de las mujeres en la fuerza laboral a nivel mundial es la crianza de los hijos. Para las personas entre los 25 a 54 años de edad con al menos un hijo menor de seis años, la brecha de participación en la fuerza laboral es de 42,6 puntos porcentuales, con una participación femenina del 53,1% y masculina del 95,7%."Las mujeres siempre están buscando tener trabajos con horarios más flexibles por este papel que tienen de cuidados", dice la doctora Hernández Cervantes. "Este rol con los cuidados implica que tienen que estar moviéndose todo el tiempo en función de los horarios de los hijos, de los padres que cuidan, de las enfermas, de sus familias".Para la especialista, en la medida que no se cambien o no se modifique los roles en el hogar y en los cuidados en donde participen más los hombres, las mujeres van a seguir buscando y se van fortalecer en el empleo que tiene que ver con este modo flexible, pero precario.Vigilancia a la IPEl informe de la OIT pone énfasis en otro punto clave: la brecha salarial. A nivel mundial, por cada dólar de ingresos laborales que ganan los hombres, las mujeres ganan sólo 51 céntimos. Según el reporte, en los países de renta baja y media-baja, la disparidad de género en los ingresos laborales es mucho peor: las mujeres ganan 33 y 29 céntimos por dólar, respectivamente.En México, señala Hernández, las mujeres se han visto beneficiadas por algunas de las políticas del Gobierno federal como los aumentos constantes en el salario mínimo o por la reforma laboral de mayo de 2020.Ana Varela, empresaria y fundadora de la marca Mangle Verde, fabrica ropa y peluches desde hace 18 años. Ahora, por primera vez abrió un taller fuera de su casa en el municipio de Coatepec, en el estado de Veracruz, al sur de México. Ana contó con apoyo cuatro becarios trabajadores de "Jóvenes Construyendo el Futuro", unos de los programas estrella del presidente López Obrador en el que el Gobierno paga el salario de jóvenes empleados en talleres particulares con el objetivo de que aprendan oficios y puedan desempeñarlos más adelante. Ahora, Ana solo tiene contratada a una joven, pero ya fuera del programa"Habia una chica que era parte de Jóvenes construyendo el futuro, la beca era de 5.200 por 5 a 8 horas. Yo le ofrecí que se quedara [después de la beca] por 5.000 al mes, pero no tienen seguro, no les doy seguro, pero tenemos acuerdos de horarios, de permisos", explica Ana.La joven empresaria contó con el apoyo de mano de obra, había demanda, pero no tenía dinero para comprar material y producir más. Fue hasta que se asoció con un privado que pudo solicitar un crédito y abrir su taller fuera de casa. Ahora está concentrada en generar ventas en línea.Para Hernández, no está claro qué está haciendo el Gobierno mexicano a favor de las mujeres en materia de empleo. "A pesar de que hay una buena reforma laboral, la que se dio en mayo de 2020, falta todo un enfoque de género también, le falta ir directo a que los empleadores tengan un seguimiento en cual es la política que ellos impulsan y que la Secretaria de Trabajo y Previsión Social tendría que darle un seguimiento y estar encima de los empleadores, estar también produciendo políticas que estimulen a los empleadores a que tengan en cuenta las condiciones de las mujeres para tener mejores empleos", asegura.La labor es titánica. La industria privada no va a cambiar por "generación espontánea", dice Hernández. En muchas ocasiones, ni siquiera están dispuestos a compartir con las autoridades laborales los datos de sus nóminas, pero hay que avanzar hacia allá, dice la especialista."No lo tenemos tan palpable o no lo tenemos tan claro en dónde se está haciendo porque no va a ser de generación espontánea que los empleadores cambien su perspectiva de cómo emplean a los hombres y a las mujeres, cuánto le pagan a unos y a otras; de qué están haciendo para eliminar la violencia y la discriminación en los centros laborales, tendría que darse un esquemas de vigilancia", subraya la académica de la UNAM.Crisis y desigualdad de géneroHasta ahora, no hay esquema de sanciones como política, todo esto se da solo en términos de casos individuales de conciliación y arbitraje o en sedes judiciales, pero no hay una especie de semáforos, donde se pone a las empresas en el que se diga estás en rojo para la empresa con una alta brecha salarial, explica.Las nuevas estimaciones, dice la OIT en su informe, arrojan una nueva luz sobre la magnitud de las disparidades de género en los mercados de trabajo, subrayando lo importante que es abordar las flagrantes diferencias de calidad del empleo a las que se enfrentan las mujeres.Según los últimos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el organismo que mide el impacto de la política social en México. La pobreza extrema y moderada, que disminuyeron de 2016 a 2018 tanto en las mujeres como en los hombres, han aumentado durante la pandemia, siendo la extrema la que presenta una tendencia de mayor crecimiento. Así en 2020, el 44,4% de las mujeres se encontró en situación de pobreza, porcentaje mayor en comparación con el 43,4% de los hombres."Las principales causas del aumento de la pobreza en 2020 fueron el incremento de la población con ingresos insuficientes para adquirir la canasta básica de bienes y servicios, y de la que presenta carencia por acceso a los servicios de salud", dice un reporte sobre pobreza y género del organismo.Maricarmen hace un presupuesto para menú de la semana y pasa apuros para llegar a la renta. "Los niños lo perciben --dice-- la crisis, no poder tener vacaciones, que no alcanza para comprar un par de tenis. ¿Cómo va a impactar estas crisis en sus elecciones de empleo, de vida, cómo les vamos a explicar a todos ellos de cómo superamos estos eventos?, ¿Cuándo vamos a ver la luz después de esta oscuridad? No sé. Cómo es el presente y cómo va a ser el futuro".

