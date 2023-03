https://sputniknews.lat/20230308/mujer-y-guardaespaldas-la-comandante-dang-sobre-su-mision-de-proteger-con-pasion-y-entusiasmo-1136607399.html

Mujer y guardaespaldas: la comandante Dang sobre su misión de proteger con "pasión y entusiasmo"

Mujer y guardaespaldas: la comandante Dang sobre su misión de proteger con "pasión y entusiasmo"

Debido a la naturaleza de la profesión, con sus estrictos requisitos físicos, hay muy pocas mujeres que trabajan como guardaespaldas. Con motivo del Día... 08.03.2023, Sputnik Mundo

Dang Hong Nyung subraya que está en un proceso constante de superación personal, educación moral, aprendizaje y acumulación de experiencia y conocimientos profesionales "para hacer frente a todas las exigencias y retos que me plantea una situación en constante cambio".Un viaje memorable— ¿Qué misión para proteger a personas importantes es la que más recuerda?— Lo que más recuerdo de la visita del emperador y la emperatriz de Japón a Vietnam, en 2017, fue cuando les acompañé a Hani y Hue. Eran los estadistas más ancianos a los que he custodiado. La emperatriz de Japón tiene problemas físicos debido a su edad, así que tuve que calcular la duración de sus movimientos, así como asegurarme con mucho tacto de que la alta invitada estuviera bien custodiada. Después de cada evento, de regreso al hotel, me llamaba por mi nombre en japonés, me cogía de la mano en la puerta y me decía "muchas gracias". Un día me dijo: "Japón te bendice, pronto tendrás una familia y un bebé". Poco después de aquella misión, sus palabras se hicieron realidad: me casé y tuve un bebé. Hasta el día de hoy, la cálida voz y los tiernos ojos de la emperatriz de Japón perduran en mi memoria."El presidente Putin es un político especial"— En 2017, el presidente ruso, Vladímir Putin, asistió a la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) en Da Nang. ¿Tuvo la oportunidad de interactuar con él y, en caso afirmativo, cuál fue su impresión?— El presidente Putin ha visitado Vietnam en cuatro ocasiones, y yo tuve el honor de asistir a sus conversaciones y a la ceremonia de su encuentro en 2013 y 2017. Es un político especial. El presidente tiene un rostro serio, pero una voz inspiradora y una sonrisa amable y atractiva.Durante los actos oficiales y al margen de la cumbre de la APEC de 2017, el presidente fue fotografiado constantemente por periodistas extranjeros y vietnamitas. Las fuerzas de seguridad nacionales tuvieron que protegerle y proporcionarle una distancia de seguridad que le permitiera mantener su imagen y, al mismo tiempo, crear las mejores condiciones posibles para los periodistas. Al final del acto se acercó a nuestras fuerzas de seguridad, sonrió y levantó el pulgar para mostrar su satisfacción por nuestro trabajo y luego nos dio la mano a cada uno de nosotros.Patria y familia— Usted es agente de seguridad, esposa y madre. ¿Qué sacrificios tiene que hacer para cumplir su misión?— Como miembro de las fuerzas de seguridad pública, encargado de proteger a los visitantes extranjeros y representar a mi país, tengo que organizar mi vida familiar de manera que no interfiera con todas mis tareas oficiales. Tengo una agenda bastante apretada de trabajo y formación. Pero mi familia comparte conmigo todas las dificultades y problemas, es comprensiva y me ayuda activamente. Cómo debe ser un agente de seguridad La comandante Dang Hong Nyung concluyó su intervención, describiendo cómo debe ser un agente de seguridad en general y un guardaespaldas en particular.El trabajo de un guardaespaldas no consiste solo en garantizar la seguridad absoluta de la persona protegida, sino también en crear una buena impresión del país y de sus habitantes, educados, hospitalarios y amables, agrega. Juventud, inteligencia, un entusiasmo desbordante y muchas ganas, todas estas cualidades fueron las que ayudaron a Dang Hong Nyung a hacer realidad su sueño y convertirse en el tipo de guarda de seguridad del que hablaba el presidente Ho Chi Minh: "un guardia debe saber luchar contra el enemigo, debe conocer bien las artes marciales, debe ser fuerte, bueno disparando, debe tener técnica, debe guardar secretos y tratar bien a los compatriotas".

