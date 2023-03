https://sputniknews.lat/20230308/nord-stream-o-la-fake-news-del-siglo-entre-eeuu-y-alemania-1136619324.html

Nord Stream, o la fake news del siglo entre EEUU y Alemania

Nord Stream, o la fake news del siglo entre EEUU y Alemania

The New York Times y Die Zeit 'informan' sobre los autores de los ataques contra el Nord Stream. Día Internacional de la Mujer: historia y actualidad. Las... 08.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-08T21:28+0000

2023-03-08T21:28+0000

2023-03-08T21:28+0000

octavo mandamiento

nord stream

rusia

día internacional de la mujer

igualdad de género

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136619179_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_26cd26329cb0dcb82f3de5b91af8925b.png

Nord Stream, o la fake news del siglo entre EEUU y Alemania Nord Stream, o la fake news del siglo entre EEUU y Alemania

Nord Stream: de pronto, se sabe la 'verdad'Según The New York Times, un grupo pro-ucraniano llevó a cabo el ataque a los gasoductos Nord Stream. Mientras, el mismo día el periódico alemán Die Zeit, ha publicado que investigadores alemanes identificaron el buque que presuntamente participó en el ataque a los gasoductos, señalando que "las huellas conducen en dirección a Ucrania". Todo se publica cuatro días después del encuentro en Washington entre el presidente de EEUU, Joe Biden, y el canciller alemán, Olaf Scholz.Desde Rusia, el portavoz del Kremín, Dmitri Peskov, declaró al respecto que "está claro que los autores del atentado terrorista quieren desviar la atención. Está claro que se trata de un bulo mediático coordinado". Mientras, la portavoz de la Cancillería, María Zajárova, expresó en su canal de Telegram: "Me pregunto quién permite que tales filtraciones llenen el espacio informativo. La respuesta: quienes no quieren llevar a cabo una investigación en un ámbito legal, y van a desviar la atención del público de los hechos de todas las formas posibles".Día Internacional de la Mujer: historia y actualidadEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó a las mujeres rusas con motivo del Día Internacional de la Mujer. "¡Nuestras queridas mujeres! Con toda mi alma las felicito por el Día Internacional de la Mujer. Esta fecha, que se conmemora en muchos países, es para Rusia un día especial, lleno de amor, calor cordial y sinceros sentimientos, porque la actitud respetuosa y sublime hacia a la mujer, hacia la maternidad, es un valor absoluto que se transmite de una generación a otra", manifestó Putin.Las mujeres en América Latina continúan en la lucha por la igualdad de géneroHay quienes creen que se debe evitar celebrar el Día Internacional de la Mujer, al entender que persisten muchos temas de desigualdad en el mundo. Un ejemplo de esto es América Latina, donde existen altos índices de desigualdad laboral y salarial con las mujeres, por lo que es necesario insistir en la promoción de cambios estructurales que permitan un equilibrio entre hombres y mujeres, en materia de derechos.La abogada feminista, María Augusta Villa Viera, quien trabaja en temas de movilidad humana con perspectiva de género, opina que este día debe considerarse más como un una fecha que conmemore la lucha femenina por la igualdad. Que aunque se encuentre escrita en papel, sigue sin ser real para las mujeres.Alberto Fernández interviene en la lucha contra el narco en RosarioEl presidente argentino, Alberto Fernández, anunció el envío de 1400 efectivos de las fuerzas de seguridad federales a la ciudad de Rosario para enfrentar una ola de violencia asociada a grupos narcotraficantes. Además, el cuerpo de ingenieros del ejército participará en tareas de urbanización para mejorar las condiciones de vida de los barrios más pobres de la ciudad.Marina Magnani, concejala de Rosario por el Frente de Todos, dijo a Octavo Mandamiento: "Estamos hablando de procesos delictivos a una escala que difícilmente sea algo que se puede regular con una presencia territorial de fuerzas armadas, si no hay una acción de la justicia federal, de la unidad de investigación de lavado de activos. Todas estas cosas que hoy se están anunciando [...], todo esto, había que hacerlo hace mucho tiempo".Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

nord stream, rusia, día internacional de la mujer, igualdad de género, аудио