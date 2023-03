https://sputniknews.lat/20230308/se-registra-un-terremoto-al-sur-de-la-peninsula-rusa-de-kamchatka-1136599124.html

Un fuerte terremoto sacude el sur de la península rusa de Kamchatka

Un fuerte terremoto sacude el sur de la península rusa de Kamchatka

PETROPÁVLOVSK-KAMCHATSKI, RUSIA (Sputnik) — Un terremoto de magnitud 6,1 se produjo al sur de la península de Kamchatka, en el extremo este de Rusia, según la... 08.03.2023, Sputnik Mundo

El seísmo fue registrado a las 18:03 hora local (6:03 GMT); su foco se situó en el Pacífico, a una profundidad de 58,8 kilómetros y a unos 340 kilómetros de la ciudad de Petropávlovsk-Kamchatski. Los habitantes de la capital provincial sintieron dos sacudidas, la segunda incluso más fuerte que la primera. "Estaba viendo algo en el teléfono cuando me di cuenta de un temblor. Miré a la lámpara de araña y se estaba moviendo. No me dio miedo, pero sí fue desagradable", informó a Sputnik Alexandr Abdurajmánov, un vecino de Petropávlovsk-Kamchatski.

