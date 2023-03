https://sputniknews.lat/20230308/ucrania-china-e-iran-la-inteligencia-de-eeuu-enumera-las-principales-amenazas-para-washington--1136609573.html

Ucrania, China e Irán: la Inteligencia de EEUU enumera las principales amenazas para Washington

El conflicto en Ucrania, el auge de China y el problema de las sanciones a Irán centraron el informe que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional... 08.03.2023, Sputnik Mundo

internacional

eeuu

ucrania

china

irán

El director de la CIA, William Burns; la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines; el director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, el teniente general Scott Berrier; el director general de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), Paul Nakasone; y el director del Buró Federal de Investigación (FBI), Christopher Wray, expresan su visión sobre las principales amenazas que afronta EEUU.Sputnik te resume los principales puntos marcados en el informe sobre la Evaluación Anual de Amenazas de 2023 de la Comunidad de Inteligencia de EEUU.Escalada de conflicto en Ucrania supone un riesgo que no se ha visto en décadasLa Oficina del Director de Inteligencia Nacional entiende que la operación especial rusa en Ucrania "es un evento tectónico que está reconfigurando la relación de Rusia con Occidente y con China". "La escalada del conflicto [en Ucrania] hacia una confrontación militar entre Rusia y Occidente conlleva un riesgo mayor que no ha sido enfrentado por el mundo en décadas", agrega el documento.Pekín presionará a Taiwán sobre la unificaciónEstados Unidos cree que China ejercerá presión sobre Taiwán con respecto a su unificación durante el tercer mandato del presidente chino, Xi Jinping, y apuntará a socavar la influencia estadounidense, dijo la Oficina del Director de Inteligencia Nacional en un comunicado este miércoles 8 de marzo.El informe también precisa que los líderes de China probablemente buscarán oportunidades para reducir las tensiones con EEUU.China avanza para igualar o superar a EEUU como potencia espacial para 2045La evaluación anual indica que China avanza hacia su objetivo de convertirse en un líder espacial de clase mundial capaz de igualar o superar a Estados Unidos para 2045. Incluso para 2030, agrega, el gigante asiático probablemente alcanzará el estatus de clase mundial en todas las áreas de tecnología espacial, excepto en unas pocas."Las actividades espaciales de China están diseñadas para mejorar su posición global y fortalecer sus intentos de erosionar la influencia de EEUU en las esferas militar, tecnológica, económica y diplomática", especifica el documento.Irán podría enriquecer uranio hasta 90% si no se alivian las sanciones en su contraLa Comunidad de Inteligencia estima que Irán evaluará la posibilidad de enriquecer uranio hasta en un 90% si no hay un alivio a las sanciones contra la nación persa. El informe señala que Teherán emprendió actividades de investigación y desarrollo que lo acercarían a la producción del material necesario para completar un dispositivo nuclear, tras comprometerse previamente a no hacerlo.Según el documento, Irán aceleró la expansión de su programa nuclear desde el asesinato del científico nuclear Mohsen Fajrizade, en noviembre de 2020, y declaró que ya no está restringido por ningún límite del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, siglas en inglés). Dicho acuerdo fue establecido en Viena el 14 de julio de 2015, entre Irán y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (China, Francia, Rusia, el Reino Unido, Estados Unidos), más Alemania y la Unión Europea.El coronavirus no fue creado ni es arma biológicaEl nuevo coronavirus no es un arma biológica ni fue diseñado genéticamente, pero no está claro aún si la pandemia fue causada por una filtración de un laboratorio o por el contagio con un animal."Hay un amplio consenso en la Comunidad de Inteligencia de que la pandemia no fue resultado de una arma biológica o de ingeniería genética", afirmó la funcionaria en una audiencia ante el Congreso legislativo. Además, añadió que "en lo que no hay conciencia es sobre si fue o no una filtración de laboratorio o una exposición natural con un animal infectado".Al 26 de febrero de 2023 en el mundo se registraron más de 758 millones de casos confirmados de COVID-19 y más de 6,8 millones de muertes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció en febrero pasado que los contagios y las muertes por coronavirus bajaron un 92% y un 47%, respectivamente, en un mes. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró anteriormente que con los instrumentos que tienen los gobiernos se debe acabar con la pandemia ya este año 2023.

