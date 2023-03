https://sputniknews.lat/20230308/un-caso-vergonzoso-la-comision-de-comercio-de-eeuu-investiga-a-musk-por-los-archivos-de-twitter-1136601339.html

"Un caso vergonzoso": la Comisión de Comercio de EEUU investiga a Musk por los 'Archivos de Twitter'

"Un caso vergonzoso": la Comisión de Comercio de EEUU investiga a Musk por los 'Archivos de Twitter'

Un informe presentado por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dirigido por los republicanos, apunta que la Comisión Federal de Comercio (FTC) pidió revisar los correos electrónicos de Elon Musk. Los mensajes a Twitter sugieren que la agencia sospecha que la red social no cumple las medidas establecidas por la FTC después de que la empresa fuera multada con 150 millones de dólares a mediados del 2022. La demanda alegó que la plataforma actuó de forma engañosa entre 2013 y 2019, cuando utilizó los números de teléfono y correos electrónicos de los usuarios como vehículo para la publicidad dirigida.En particular, los reguladores temen que después de que Twitter haya despedido a tantas personas, incluidos empleados clave de privacidad y seguridad, la plataforma no pueda funcionar correctamente. También les preocupa que Twitter Blue se haya lanzado con prisas, lo que también podría crear problemas de privacidad y seguridad.Pero quizá la cuestión más importante está relacionada con los Archivos de Twitter. Desde que asumió el cargo, Musk concedió a tres periodistas un acceso sin precedentes a las publicaciones de la red social con agencias gubernamentales, incluido el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Según señala el reporte, el FCT exigió a Twitter que "identifique a todos los periodistas a los que se concedió "este acceso real". Desde el organismo también quieren saber "la naturaleza del acceso concedido" y si "cumple con sus obligaciones de privacidad y seguridad de la información".El Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dirigido por los republicanos, calificó de "acoso" y "acción excesiva" las peticiones de la Comisión. En el comunicado afirmaron que la organización realizó más de 350 demandas específicas e "intenta acosar a Twitter e interferir en las decisiones de la empresa sobre asuntos que no son competencia de la FTC".El propio Musk habló sobre el asunto, tuiteando característicamente un lenguaje emotivo. "¡Un caso vergonzoso de cómo una agencia gubernamental es usada como arma para fines políticos y suprimir la verdad!", escribió.La red social ha pasado por diversas transformaciones en su reorganización interna luego de que Musk comprara Twitter en 44.000 millones de dólares, una de las adquisiciones más esperadas por los mercados financieros.

