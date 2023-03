"A todas luces, Ucrania está perdiendo, incluso con la ayuda militar de la OTAN"

https://sputniknews.lat/20230309/a-todas-luces-ucrania-esta-perdiendo-incluso-con-la-ayuda-militar-de-la-otan-1136584427.html

09.03.2023

La postura del Gobierno ruso ha sido clara frente a estas publicaciones de la prensa occidental: es una manera de desviar la atención sobre lo que realmente pasó y, de ese modo, evitar castigar a los responsables de este acto que causó daños graves en los gasoductos que conectan a Rusia con Alemania por el fondo del mar Báltico."Me pregunto quién permite que tales filtraciones llenen el espacio informativo. La respuesta: lo hacen quienes no quieren llevar a cabo una investigación en un ámbito legal y van a desviar la atención del público de los hechos de todas las formas posibles", cuestionó la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova. En ese sentido, expertas consultados por Sputnik consideran que las acusaciones solo avivan el fuego del conflicto en Ucrania e incluso podrían ser una forma de, narrativamente, ir retirando a Washington, poco a poco, de las tensiones en Europa del Este. Los señalamientos de Die Zeit y The New York Times no son claros sobre quiénes son realmente los culpables detrás de las explosiones, que fueron considerados actos terroristas por el Gobierno de Vladímir Putin, en momentos en que Washington y sus aliados de Bruselas impulsaban sanciones económicas y comerciales en contra de Moscú para supuestamente evitar el desarrollo de la operación militar rusa, iniciada en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Además, acotó, las publicaciones muestran la falta de responsabilidad editorial de Die Zeit y The New York Times respecto al manejo de la información."Este tipo de difusión de información inculpatoria del Gobierno de Kiev es muy irresponsable porque, de entrada, podría alimentar el conflicto. Pero lo más grave es que [daría] un giro completamente a [la situación entre Rusia y Ucrania]", apuntó.Por su parte, Ana Vanessa Cárdenas, coordinadora de relaciones internacionales de la Universidad Anáhuac, observó en entrevista con Sputnik que estas filtraciones buscan sumar presión a los países en conflicto."Me parece que, cualesquiera que sean las filtraciones que se den, lo único que abonan es a sumar presión y animadversión en los diferentes países [inmersos en el conflicto]. Creo que todas estas elucubraciones que han dado señalando a posibles responsables incrementa no solamente el odio social, sino también la idea de los Gobiernos de poner sanciones hacia ambos lados [Kiev y Moscú] y de no negociar prontamente una paz", comentó en entrevista. Consideró, además, que este es un tema delicado para la región debido a la relevancia de los gasoductos del Nord Stream. "Estamos hablado de una de las fuentes principales de energía. No solamente tiene una repercusión económica en los países [de la zona], sino en la calidad de vida de los ciudadanos", puntualizó.¿Qué piensa el Kremlin?Para Rusia, los nuevos informes sobre el sabotaje a los gasoductos Nord Stream buscan desviar la atención y "siguen negando el acceso a la investigación" que se lleva a cabo en Alemania, Dinamarca y Suecia."Los autores de ese acto terrorista buscan obviamente desviar la atención. Es claramente una publicación coordinada", dijo a Sputnik el vocero de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.El asunto, según Peskov, es "más que raro". "Huele a un crimen monstruoso. Los países accionistas de Nord Stream y la ONU deberían como mínimo demandar con urgencia una investigación transparente, con la implicación de todas las partes capaces de aportar luz (al caso)", subrayó. De acuerdo con Cárdenas, ese tipo de publicaciones basadas en rumores y pocos sustentos "abren la posibilidad de que existan manipulaciones políticas".Además, dijo, hay naciones que pueden sacar provecho de la situación, como Estados Unidos, que subió el precio del gas natural y elevó sus ventas. "Los noruegos se han convertido en el principal proveedor [de la zona], además con una industria muy nueva, que ha competido con Gazprom, la empresa rusa", agregó.También apuntó que las filtraciones pueden ayudar a que Europa presione a Ucrania a evitar este tipo de acciones en el futuro.¿Quiénes pueden beneficiarse tras las revelaciones?Cárdenas indicó que la existencia de esta información proporcionada a Die Zeit y The New York Times por medio de fuentes cercanas al tema y no con estudios con sustento jurídico "abren la posibilidad de que existan manipulaciones políticas". Mientras tanto, Kanety señaló que, como tal, no habría nadie beneficiado de las filtraciones, pero sí del atentado contra el gasoducto y, en ese caso, sería la Casa Blanca.Esto se debe a que, hasta hace algunos meses, el Gobierno alemán se mantenía con bajo perfil en este tema."Pero ya escuchamos las declaraciones de que apoyaría con el envío de tanques Leopard a Ucrania, que son de los más poderosos y que sí podrían, de alguna manera, incidir en el conflicto. El hecho de que Estados Unidos pudiera sabotear el Nord Stream facilitaría que Alemania apoyara [mucho más] con armamento y económicamente a Ucrania", explicó.Otra de las posibilidades, de acuerdo con la especialista, es debilitar la relación entre Rusia y Alemania. ¿Qué pasa si se confirman las filtraciones?Los diarios Die Zeit, de Alemania, y The New York Times, de Estados Unidos, publicaron el 7 de marzo información sobre el sabotaje a las instalaciones de Nord Stream, ocurrido el 26 de septiembre del año pasado.El periódico alemán detalló que las autoridades del país europeo determinaron que las personas implicadas en el incidente estaban relacionadas con Ucrania, pero no precisó quién ordenó la operación."Las autoridades alemanas de investigación parecen haber logrado un gran avance en el esclarecimiento de las circunstancias del ataque a Nord Stream y Nord Stream 2 [...], con lo que los rastros apuntan en dirección a Ucrania. Sin embargo, los investigadores no han encontrado ningún indicio de quién ordenó la destrucción de estas instalaciones", mencionó.Añadió que los investigadores encontraron la embarcación que, supuestamente, está implicada en esa operación, misma que habría sido rentada por una compañía registrada en Polonia y que pertenecía a dos ucranianos.En el caso de The New York Times, se expuso que el atentado fue perpetrado por un grupo a favor de Ucrania. La mayoría de los presuntos implicados, señaló el diario, eran ciudadanos ucranianos o rusos. Sin embargo, el medio no reveló detalles sobre el origen de su información de parte de funcionarios de inteligencia de Estados Unidos. Según Kanety, esta clase de revelaciones, en caso de ser ciertas, abrirían la puerta para "darle fin a un conflicto que, de por sí, Ucrania está perdiendo frente a Rusia, y ahora sin el [eventual] apoyo militar y económico por [los daños] al Nord Stream, implicaría la derrota [del Gobierno de Zelenski]".

