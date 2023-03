https://sputniknews.lat/20230309/comenzo-siendo-mi-terapia-corredores-ciegos-mexicanos-quieren-llegar-a-los-panamericanos--video-1136543147.html

"Comenzó siendo mi terapia": corredores ciegos mexicanos quieren llegar a los Panamericanos | Video

"Comenzó siendo mi terapia": corredores ciegos mexicanos quieren llegar a los Panamericanos | Video

Son parte de Garra Azteca, que desde el 2018 funciona como semillero de atletas de alto rendimiento y también como ámbito de sociabilización. Sus miembros... 09.03.2023

¿Qué se siente perder la vista a los 19 años, esa época que tendría que ser una de las más felices y despreocupadas de la vida, pensar que tu vida acaba de terminarse, solo para volver a encontrarle sentido gracias a la práctica del deporte?Alejandro Pacheco, medallista en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 y ganador en la categoría de personas ciegas del maratón de México en varias ediciones, entre ellas la última, lo sabe muy bien. Durante una reciente mañana de marzo en el Bosque de Chapultepec, en el descanso de uno de sus entrenamientos diarios, Pacheco le dice a Sputnik que convertirse en corredor fue lo que le salvó la vida, luego que el consumo de drogas le provocara la ruptura de ambos nervios ópticos y lo hundiera en una profunda depresión.Pacheco explica que quiso que su historia de superación personal no se quedara en un ejemplo aislado, sentía que podía servirle a otros de inspiración. Por eso, en el 2018, junto a David Juárez, otro atleta ciego, decidió fundar el grupo Garra Azteca, un equipo de corredores no videntes y débiles visuales que entrena en varios parques e instalaciones deportivas de la Ciudad de México. Y que busca, según indica Pacheco, no ser solo un semillero de atletas de alto rendimiento, sino un espacio de socialización para demostrar que la pérdida de la visión no implica perder las ganas de hacer deporte y amigos, en fin, de vivir.Un hobbie que evolucionó en trabajoDurante esos primeros años como persona ciega, Pacheco, quien en agosto de 2023 cumplirá 33 años, se ganó la vida cantando en los vagones del metro de la capital mexicana mientras estudiaba en la Escuela Nacional para Ciegos y aprendía a moverse en un mundo que de repente se había apagado.Una de las profesoras de la institución, la maestra María Rosa Montalvo Sánchez, fue quien le sugirió que correr podría ayudarlo anímicamente. El joven le hizo caso y lo que primero fue un hobbie se convirtió en poco tiempo en una de las piedras fundamentales de su vida y su rehabilitación. "Para mí ser un artista de alto rendimiento es ahora un trabajo, un oficio. Al principio, en el 2012, entrenaba dos veces por semana, luego todos los días, y ahora dos veces por día. Y es que si uno quiere conseguir apoyos para poder hacer esto y competir internacionalmente, es importante tener un programa, entrenadores, para conseguir marcas", explica.El objetivo actual de Pacheco y el resto de los corredores profesionales del grupo es conseguir la clasificación para los Juegos Parapanamericanos, que se llevarán adelante en el mes de octubre en Santiago de Chile. Un par de meses antes volverán a correr también en el maratón de la Ciudad de México, una de las citas anuales obligadas de estos atletas.Clasificar a los eventos de primer orden y ganar medallas, explica Pacheco, no solo es una cuestión de orgullo deportivo, sino es una forma de lograr captar los fondos necesarios para poder seguir dedicándose a esto.Por eso, explica, los atletas profesionales del deporte adaptado participan mayoritariamente de las carreras que entreguen premios en efectivo. "Cuando se corre la maratón de la Ciudad de México todos quieren participar porque hay buen dinero, pero cuando hay carreritas más chicas en otras partes del país, no vamos tanto, porque tenemos que cuidar nuestros gasto".Pacheco lamenta que las autoridades deportivas y las empresas consideren que las marcas que hacen los atletas con discapacidades no son merecedoras de patrocinio ni apoyos simplemente porque no son igual de bajas que las que logran los otros atletas. "Para nosotros, que somos no videntes, es todo un trabajo y un esfuerzo alcanzarlas".Vivir para correr, correr para vivirPero no todos los integrantes de Garra Azteca se ponen las mismas metas profesionales que Alejandro. Es el caso de Lucía Porfirio, una psicóloga de 43 años que desde el 2020 entrena todas las semanas con el grupo y que con base en su simpatía y dulzura se ha convertido en una de las más mimadas por el resto de los miembros.Luci, como es conocida por sus compañeros, le contó a Sputnik que la invitación para empezar a correr le llegó por parte de David Juárez, cofundador del grupo y su amigo desde pequeña, pero que su primera reacción fue la de rechazarla."Yo le dije que mi intención no era ser una atleta de alto rendimiento, que yo quería correr por salud, por pasarla bien, y él me dijo que no importaba, así que entré al equipo", rememora.A diferencia de Alejandro, Luci es no vidente de nacimiento, producto de padecer amaurosis congénita de Leber, una enfermedad de la retina de origen genético. "Yo no sabia que era ciega cuando era pequeña, me di cuenta recién cuando mi hermano empezó a ir a la escuela, hasta ese momento pensaba que todo el mundo veía como yo", explica.En estos encuentros deportivos semanales, la corredora ha encontrado un nuevo desafío de superación y un ámbito de contención que, dice, no sería igual sin la presencia de su guía vidente Gonzalo, quien corre junto a ella hace casi dos años.Sincronía y confianzaPara los corredores no videntes, sus guías son el elemento indispensable que les permite entrenar y luego participar de las competencias, en donde ambos deben correr a la par y aspirando a conseguir una armonización perfecta de zancadas y brazadas.Es un rol de guías y un corredor puede tener asignado más de uno, dependiendo de cuántas veces por semana entrene, no es solo ser los ojos de los atletas y su brújula a la hora de correr, sino también su compañero fiel y hasta su psicólogo si es necesario.Gonzalo, guía vidente de Luci, le dice a Sputnik que la confianza y la constancia es casi tan importante para el rol como los aspectos técnicos vinculados a aprender a sincronizar la velocidad de los pasos de ambos. Luci coincide con esa valoración. "Ambos somos muy emocionales", admite, "sobre todo yo, por lo que Gonzalo a veces tiene que tenerme paciencia".Lecciones de vida¿Un lugar para aprender a correr? Para aprender sobre los demás? Para sus integrantes, Garra Azteca es todo eso y más, y, dicen, les ha regalado una serie de lecciones sobra la vida que conservan y valoran.Para Luci, el esfuerzo de sus compañeros de nunca faltar a los entrenamiento y buscar mejorar sus marcas es una fuente de inspiración personal. "Y cuando yo bajo mis marcas, es muy emocionante", dice.Alejandro aclara que Garra Azteca no requiere de asistencia obligatoria porque cada uno puede elegir lo que quiere darle al grupo y lo que puede sacar de él. Comparte que la recompensa también está en saber que es un lugar que siempre estará para ellos."Hemos tenido corredores que se han ido y que han regresado. En lo personal yo nunca dejé de correr desde que empecé, y por supuesto siempre que si se van siempre quiero que vuelvan, pero cada uno tiene su tiempo y sus razones, ellos saben lo que necesitan en cada momento", dice.Gonzalo también cree que el grupo ha sido importante para su propia reevaluación del mundo y sus jerarquías.

