'El hombre Marlboro': la punta del escándalo que golpea al hijo de Gustavo Petro

"Hay cosas que creo que se deben saber, cosas que ha hecho Nicolás", anunció el 2 de marzo Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente, Gustavo Petro, y diputado departamental del Atlántico (norte).En entrevista exclusiva con el medio colombiano Semana, Vásquez acusó a Nicolás Petro de "recibir dineros de personas que han tenido un pasado un poco oscuro" para financiar la campaña electoral que llevó a Petro a la Presidencia.La exesposa de Nicolás Petro afirmó que su expareja recibió la suma de 600 millones de pesos (126.000 dólares) de manos de Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez —alias el Hombre Marlboro— y de Alfonso Turco Hilsaca, ambos extraditados y condenados en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.Vázquez aclaró durante la entrevista que Gustavo Petro no estaba al tanto de la donación del Hombre Marlboro. "Todo ha sido a espaldas del papá, eso sí lo debo aclarar, debo decir las cosas como son", enfatizó.El 'Hombre Marlboro'Si bien se lo sindica como narcotraficante, es un expolítico y economista proveniente de la localidad caribeña de Maicao, departamento de La Guajira (norte).Lopesierra se ganó su apodo por haberse iniciado en el mundo criminal con el tráfico de tabaco desde Aruba en la década de 1980. Tras un pasaje como concejal del municipio de Maicao y diputado departamental de La Guajira, en 1998 fue oficialmente vinculado a operaciones de lavado de activos en Puerto Rico y a la coordinación de rutas de vuelo y navegación marítima ilícitas para el tráfico de cocaína, lo que le valió ser perseguido por la DEA estadounidense.Lopesierra fue capturado en Colombia en 2002, extraditado a Estados Unidos en 2003 y condenado a 25 años de presidio en Washington D.C. en 2007, acusado de traficar dos toneladas de cocaína al país norteamericano. Tras cumplir 18 años de presidio efectivo, fue liberado y expulsado en dirección a su país en agosto de 2021.A pesar de que Nicolás Petro declaró no conocer a Lopesierra, medios colombianos aseguran que el exnarcotraficante apoyó la campaña presidencial de Gustavo Petro, al menos en términos políticos.Aún así, el propio Lopesierra se desmarcó de la polémica luego de que las acusaciones contra Nicolás Petro se hicieran públicas. En un audio suyo filtrado divulgado por la cadena RCN Radio, el hombre asegura no tener "nada que ver con alguna pelea de parejas". El empresario también admitió que votó por Petro pero no está involucrado en su financiamiento.A pesar de su prontuario y verse envuelto en una nueva polémica, Lopesierra no habría abandonado sus aspiraciones políticas, ya que medios colombianos especulan con que será candidato a alcalde de Maicao, un municipio de La Guajira. Por ese motivo, en el audio filtrado el empresario asegura que las acusaciones en su contra obedecen a un intento de "dañar la imagen" de su candidatura.En efecto, el Hombre Marlboro había adelantado su intención de postularse a la Alcaldía de su localidad en diciembre de 2022, con una carta en la que aseguraba que estaba construyendo "un proyecto político con visión departamental, donde la inclusión social asegure que todas las personas que participen de él, sin distinción de género, credo o color político, puedan ejercer sus derechos y tener las garantías en el aprovechamiento de sus habilidades y beneficios de las oportunidades que se encuentran en su entorno".Según consigna el medio colombiano El Espectador, Lopesierra ya comenzó con recorridas por el municipio para visitar vecinos de la localidad y obsequiarles paneles solares, en el marco de una acción que denominó "La ruta de la esperanza".

