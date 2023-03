https://sputniknews.lat/20230309/excanciller-de-colombia-admite-que-reconocer-a-guaido-fue-absurdo-1136614030.html

Excanciller de Colombia admite que reconocer a Guaidó fue "absurdo"

Si bien fue nominado como posible precandidato presidencial, varias encuestas colocan al opositor Juan Guaidó seriamente relegado en intención de voto dentro... 09.03.2023, Sputnik Mundo

El dirigente opositor venezolano Juan Guaidó tiene intenciones de pugnar, esta vez en las urnas, por la presidencia de Venezuela. Al menos así queda demostrado tras la resolución del partido Voluntad Popular de proclamarlo como el candidato de esa fuerza de cara al proceso electoral de 2024.Guaidó se suma así a Henrique Capriles, otro dirigente opositor que ya oficializó sus aspiraciones de llegar al Palacio de Miraflores. Ambos deberán competir entre sí, y con el resto de los opositores que confirmen su candidatura, en octubre de 2023 para consensuar un candidato único opositor para 2024.Y si bien Guaidó es un rostro conocido para venezolanos y extranjeros, su candidatura puede no tener la fuerza que espera el exdiputado que en enero de 2019 decidió autoproclamarse "presidente encargado" del país con el apoyo de Estados Unidos y otros países. Las últimas encuestas difundidas por consultoras privadas venezolanas muestran a Guaidó lejos de los dirigentes que aparecen con más intención de voto si las elecciones fueran en los próximos días.En efecto, todas las encuestas divulgadas en febrero colocan al excomediante Benjamín Rausseo, a la exdiputada María Corina Machado y al gobernador del estado de Zulia, Manuel Rosales, como las figuras con más chances de ser el candidato único de la oposición, más allá de diferencias en la intención de voto de acuerdo al estudio.Los mismos sondeos ubican a Guaidó bastante al fondo en las consideraciones. La consultora Delphos le otorga un 9% de intención de voto, bastante por debajo del 37% que, de acuerdo a ese estudio, concentra Machado en febrero de 2023. Polianalitica, en tanto, coloca a Guaidó en quinto lugar dentro de la oposición con un 7%, por detrás de Machado con 14%, Rosales con 12%, Rausseo con 11% y Capriles con 9%.Además, si quiere ser candidato, Guaidó deberá superar otro obstáculo: la inhabilitación política para ejercer cualquier cargo público por un período de 15 años por irregularidades detectadas en sus declaraciones juradas como diputado. La sanción fue impuesta por la Contraloría General de Venezuela, un órgano autónomo que no depende del Poder Ejecutivo.Para peor, la figura de Guaidó ya no que genera el mismo respaldo en tiendas políticas que anteriormente sostenían su incursión para desestabilizar el Gobierno de Nicolás Maduro. El ejemplo más reciente lo mostró la excanciller de Colombia María Ángela Holguín, que en una entrevista con el diario británico Financial Times aseguró que "reconocer a Guaidó como presidente siempre fue un absurdo".Holguín, ministra de Relaciones Exteriores durante los Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), puso el reconocimiento como que algunas potencias dieron a Guaidó "no tuvo precedentes en las relaciones internacionales" y, lejos de propiciar un cambio de Gobierno en Venezuela, "solo ayudó a consolidar a Maduro".

