https://sputniknews.lat/20230309/los-paises-bajos-presentaran-medidas-para-limitar-exportaciones-de-tecnologias-de-semiconductores-1136633672.html

Los Países Bajos presentarán medidas para limitar exportaciones de tecnologías de semiconductores

Los Países Bajos presentarán medidas para limitar exportaciones de tecnologías de semiconductores

El Gobierno neerlandés planea introducir medidas adicionales para ampliar el control de las exportaciones de tecnologías de semiconductores por razones de... 09.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-09T09:55+0000

2023-03-09T09:55+0000

2023-03-09T09:55+0000

economía

países bajos

china

europa

asia

📈 mercados y finanzas

chip electrónico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/06/12/1126977134_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_f87cc065f5ae1039408df72cbf8c480d.jpg

"Por la presente les informo de las medidas nacionales suplementarias de control de las exportaciones que se están preparando en el ámbito de los equipos avanzados de fabricación de semiconductores... El Gobierno llegó a la conclusión de que, para garantizar la seguridad nacional e internacional, es necesario ampliar el actual control de las exportaciones de equipos específicos de fabricación de semiconductores", dice la carta de Schreinemacher a la Cámara de Representantes neerlandesa (Cámara Baja del Parlamento).De acuerdo con la ministra, el Gobierno presentará propuestas encaminadas a realizar pruebas internacionales de estas tecnologías.Los medios de comunicación informaron en diciembre de 2022, citando fuentes, de que Japón y los Países Bajos habían acordado en principio mantener algunos controles estadounidenses sobre la exportación a China de maquinaria avanzada para la fabricación de chips.Se esperaba que ambos países anunciaran que también aplicarán algunos de los controles estadounidenses introducidos en octubre sobre las exportaciones de equipos avanzados de fabricación de semiconductores a China. Esto incluye la prohibición de vender a China maquinaria capaz de fabricar chips de 14 nanómetros o más avanzados, según el informe.Los controles restringirían enormemente la capacidad de China para adquirir el equipo necesario para fabricar los chips más avanzados, ya que harían que los otros dos proveedores críticos —la japonesa Tokyo Electron Ltd. y la empresa holandesa de litografía ASML Holding NV— entraran en el redil estadounidense.Aunque la de 14 nanómetros no es la tecnología líder del mercado, sí es la segunda más avanzada que puede fabricar el primer fabricante chino de semiconductores.Se señaló que la acción holandesa, que potencialmente ampliaría la prohibición no oficial de venta de ciertas tecnologías a China, es un paso hacia la ampliación de los esfuerzos estadounidenses para frenar los designios de Pekín en materia de chips, así como en la esfera militar.El Departamento de Comercio estadounidense afirmó en octubre de 2022 que Washington había restringido los envíos de productos de superordenadores y semiconductores a 28 empresas chinas. El presidente de EEUU, Joe Biden, también promulgó una ley de 52.700 millones de dólares para ayudar a los fabricantes estadounidenses de semiconductores a reforzar su posición en la competencia con China.

https://sputniknews.lat/20230306/pekin-anuncia-nueva-estrategia-nacional-para-afrontar-batalla-de-los-chips-con-eeuu-1136495280.html

países bajos

china

asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

países bajos, china, europa, asia, 📈 mercados y finanzas, chip electrónico