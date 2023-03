https://sputniknews.lat/20230309/paranoia-o-riesgo-real-el-director-del-fbi-revela-por-que-tiktok-es-peligroso-para-eeuu-1136658490.html

¿Paranoia o riesgo real? El director del FBI revela por qué TikTok es peligroso para EEUU

En una audiencia ante la Comisión Selecta de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, interrogó al jefe del FBI sobre los peligros que plantea la popular plataforma de videos cortos TikTok, perteneciente a la empresa china ByteDance. "Una de las aplicaciones más descargadas del mundo es la empresa de redes sociales TikTok", aseveró Rubio. "¿Podría el Gobierno chino, a través de su propiedad de ByteDance [...] usar TikTok para controlar los datos de millones de usuarios?", cuestionó, a lo que Wray respondió con un simple "sí". Inmediatamente, Rubio preguntó si Pekín podría utilizar TikTok para controlar el software en millones de dispositivos si tuviera la oportunidad de hacerlo. En ese momento, el senador republicano preguntó si la red social podría usarse para "impulsar narrativas", como dividir a los estadounidenses entre sí o incluso convencerlos de "por qué Taiwán pertenece a China y Estados Unidos no debe intervenir". El director del FBI volvió a asentir, pero esta vez agregó que su oficina no tiene "muchos signos externos de que esto vaya a ocurrir". Además, aseguró que en el país asiático no existe una línea divisoria entre los sectores público y el privado. "¿Crees que es valioso ver cómo funciona TikTok en China en comparación con EEUU?", inquirió Rubio, y aseguró que, mientras en el país norteamericano dicha plataforma "alienta a los niños a ahogarse", en China los alienta a centrarse en las matemáticas y en la construcción del país. Finalmente, la audiencia concluyó con la certeza de que TikTok es "una amenaza sustancial a la seguridad nacional" para Estados Unidos de "un tipo que no enfrentamos en el pasado". "Me imagino que TikTok es, probablemente. una de las herramientas de vigilancia más valiosas del planeta", declaró Rubio. El 13 de diciembre pasado, el senador republicano Marco Rubio presentó una legislación bipartidista para prohibir que TikTok opere en Estados Unidos. La normativa se denominó Ley para evitar la amenaza nacional de vigilancia en internet, censura e influencia opresiva y aprendizaje algorítmico por parte del Partido Comunista Chino. Se prevé que esta ley proteja a los estadounidenses bloqueando y prohibiendo todas las transacciones de cualquier red social en China, Rusia y otros países extranjeros.El 15 de diciembre de 2022, el Senado estadounidense votó de manera unánime por la prohibición de TikTok en los dispositivos del Gobierno federal.El 1 de marzo, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del país aprobó un proyecto de ley para prohibir TikTok en territorio estadounidense. El motivo: aseguran que la red social podría se utilizada por Pekín como una herramienta de espionaje. Unos días antes, el 27 de febrero, la Administración Biden dio un plazo de un mes a las agencias federales para eliminar la aplicación TikTok de sus dispositivos. Sobre el tema de Taiwán —que salió a relucir durante la audiencia del FBI sobre TikTok—, las tensiones entre esa isla autogobernada y la República Popular China se incrementaron a principios de agosto de 2022 tras la visita a Taiwán de la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ignorando las reiteradas advertencias de Pekín. China, que percibe estas visitas como un incentivo a los secesionistas, lanzó en agosto un amplio ejercicio militar que incluyó fuego real de largo alcance en seis zonas adyacentes a la isla, además de una batería de restricciones económicas a proveedores taiwaneses.

