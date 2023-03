https://sputniknews.lat/20230309/podria-la-inteligencia-artificial-dejar-sin-trabajo-a-los-periodistas-1136635676.html

¿Podría la inteligencia artificial dejar sin trabajo a los periodistas?

¿Podría la inteligencia artificial dejar sin trabajo a los periodistas?

Axel Springer, el grupo propietario de algunos medios alemanes como Bild y Die Welt, anunció su deseo de hacer la transición para convertirse en una empresa de medios de comunicación puramente digital. La compañía afirmó que se avecinan recortes de plantilla, ya que la automatización y la IA están haciendo cada vez más innecesarios muchos de los puestos de trabajo que apoyan la producción de su periodismo."La inteligencia artificial tiene el potencial de hacer que el periodismo independiente sea mejor que nunca, o simplemente reemplazarlo", señaló Mathias Doepfner, CEO de la empresa.El ejecutivo destaca que los medios de comunicación deben centrarse en el periodismo de investigación y los comentarios originales, mientras que descubrir los verdaderos motivos detrás de los eventos seguirá siendo un trabajo para los periodistas.Axel Springer no es la primera editorial de noticias que hace uso de IA en la creación de contenido. En enero de 2023, BuzzFeed anunció que planeaba usar inteligencia artificial para mejorar su contenido y cuestionarios en línea.Otros medios alrededor del mundo también están explorando el uso de esta nueva tecnología, estableciendo un grupo de trabajo para analizar el potencial y las limitaciones del aprendizaje automático de herramientas como ChatGPT, y otras también potentes que van apareciendo día a día.Desde su lanzamiento en noviembre del año pasado, ChatGPT, ha acumulado más de 100 millones de usuarios y ha acelerado un tema largamente previsto, sobre si algunos puestos de trabajo podrían ser reemplazados por la IA.Este desarrollo, creado por la empresa OpenAI, puede generar textos altamente sofisticados a partir de simples indicaciones del usuario (prompts), produciendo desde ensayos y solicitudes de empleo hasta poemas y obras de ficción. ChatGPT es un modelo de lenguaje muy grande, que se entrena al cargar miles de millones de palabras de texto cotidiano de toda la web en su sistema, luego se basa en todo este material para devolver al usuario palabras y oraciones en ciertas secuencias.Sin embargo, la precisión de sus respuestas ha sido cuestionada, académicos australianos han encontrado ejemplos del sistema fabricando referencias sobre sitios web y haciendo alusiones a citas falsas.El uso de la IA en el periodismo también ha resultado controvertidoSegún algunos informes que circulan en la red, el sitio web de tecnología CNET ha estado utilizando una herramienta de inteligencia artificial para generar artículos que luego son escaneados por editores humanos para verificar su precisión antes de la publicación. El portal reconoció en enero que el programa tenía algunas limitaciones, luego de que un informe del sitio de noticias tecnológicas Futurism revelara que más de la mitad de las historias generadas a través de herramientas de IA debían editarse para detectar errores.Tal como sucedió en los inicios del internet, cuando de igual manera se especulaba sobre el gran impacto que esta tendría en el mercado laboral del mundo entero, sin embargo, lo que realmente hizo el surgimiento de esa tecnología fue abrir nuevos campos de desarrollo, nuevas oportunidades laborales, empresariales y una nueva forma de ver el mundo. En este contexto no es el temor el que se debe despertar frente a la presencia cada vez mayor de las IA, sino la adaptación, la sed de nuevos conocimientos que permitan no quedarse fuera de la balsa, sino seguir embarcado en ella.

