https://sputniknews.lat/20230309/publicaciones-de-medios-occidentales-confirman-la-responsabilidad-de-eeuu-en-el-caso-nord-stream-1136635178.html

Publicaciones de medios occidentales "confirman la responsabilidad de EEUU" en el caso Nord Stream

Publicaciones de medios occidentales "confirman la responsabilidad de EEUU" en el caso Nord Stream

El comportamiento de los medios de comunicación occidentales comprueba la versión del periodista estadounidense Seymour Hersh de que EEUU es el responsable del... 09.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-09T14:40+0000

2023-03-09T14:40+0000

2023-03-09T14:40+0000

internacional

📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream

nord stream 2

nord stream

seymour hersh

occidente

europa

rusia

eeuu

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0b/02/1132069667_0:59:1131:695_1920x0_80_0_0_5933a7056dd1d60a32ff6acf28f2dd89.png

Nord Stream, o la fake news del siglo entre EEUU y Alemania Nord Stream, o la fake news del siglo entre EEUU y Alemania

El 7 de marzo, New York Times informó de que los servicios de inteligencia indicaban que un grupo proucraniano cuyos planes no eran necesariamente conocidos en Kiev estaba detrás de la interrupción de una importante ruta de suministro de gas ruso a Europa. Por su parte, el diario alemán Zeit escribió que las huellas del ataque a los oleoductos aountan a Ucrania.Asimismo, el experto subrayó que Occidente está utilizando a Ucrania como chivo expiatorio para su expansión estratégica, esto es claramente visible en el sabotaje contra de los Nord Stream.Wu Fei agregó que es evidente que la explosión del gasoducto solo podía haber sido llevada a cabo conjuntamente por todo un organismo internacional y no por un solo país. El pasado septiembre, dos gasoductos rusos de exportación a Europa —Nord Stream y Nord Stream 2— explotaron a la vez. Alemania, Dinamarca y Suecia no descartaron un sabotaje selectivo. Nord Stream AG, el operador de Nord Stream, informó de que las emergencias en los gasoductos no tenían precedentes y no se podía evaluar el calendario de reparaciones.La Fiscalía General de Rusia inició un expediente por acto de terrorismo internacional.El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó el 31 de octubre que se había permitido a Gazprom inspeccionar el lugar de la explosión y que el jefe de la empresa, Alexéi Miller, le había informado de la inspección. Putin comunicó que la explosión en el gasoducto era un evidente acto terrorista.El periodista estadounidense Hersh, ganador del premio Pulitzer, publicó su investigación sobre las explosiones de los North Stream el 8 de febrero, citando una fuente que afirmaba que se habían colocado artefactos explosivos bajo los gasoductos rusos en junio de 2022, al amparo del ejercicio Baltops, por buzos de la Marina estadounidense apoyados por especialistas noruegos.Hersh, la decisión de llevar a cabo la operación fue tomada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras nueve meses de conversaciones con funcionarios de la administración encargados de cuestiones de seguridad nacional. Posteriormente, el Pentágono declaró a Sputnik que Estados Unidos no tuvo nada que ver con el bombardeo de los gasoductos rusos el año pasado.

https://sputniknews.lat/20230309/the-times-occidente-conoce-al-autor-del-sabotaje-al-nord-stream-pero-lo-oculta-1136622276.html

occidente

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream, nord stream 2, nord stream, seymour hersh, occidente, europa, rusia, eeuu, 💬 opinión y análisis