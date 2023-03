https://sputniknews.lat/20230309/revelador-de-la-censura-en-twitter-critica-a-los-medios-por-ignorar-la-presion-sobre-musk-1136634486.html

Revelador de la censura en Twitter critica a los medios por ignorar la presión sobre Musk

Revelador de la censura en Twitter critica a los medios por ignorar la presión sobre Musk

El periodista Matt Taibbi, quien reveló la censura de Washington en los llamados 'Archivos de Twitter', criticó a sus "colegas de los medios" por no cubrir la... 09.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-09T20:20+0000

2023-03-09T20:20+0000

2023-03-09T20:20+0000

internacional

twitter

los archivos de twitter

eeuu

🏛️ compañías

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/0b/1133441622_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa6ce954f9f2fc49311167d3a17cb237.jpg

Matt Taibbi calificó a los principales periodistas que ignoran la historia de "imbéciles sin carácter, corruptos y amorales". La Comisión Federal de Comercio de EEUU (FTC) está interesada en saber qué periodistas tuvieron acceso a la serie de los Archivos de Twitter revelados a finales del 2022. Esos artículos, entregados por Musk a Taibbi, a los periodistas Michael Shellenberger, Bari Weiss y posiblemente otros, mostraban una amplia campaña de censura por parte del Gobierno estadounidense, facilitada por los propietarios de la empresa antes de la adquisición de Musk. Entre las revelaciones encontradas en los Archivos de Twitter estaba, por ejemplo, que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y otros funcionarios del Gobierno intentaron censurar a los usuarios por sus opiniones, incluidas bromas y críticas a políticos demócratas. El periodista independiente afirmó que la petición de la FTC se salía de sus límites como agencia. Además, la FTC dice que está aplicando un decreto de consentimiento derivado de un acuerdo de 150 millones de dólares que el gigante de las redes sociales aceptó debido a supuestas violaciones de la privacidad. Por su parte, Taibbi declaró inequívocamente que él y los demás periodistas no pidieron ni recibieron información personal sobre los usuarios de Twitter y señaló que las revelaciones de los Archivos de Twitter demuestran que el Gobierno sí lo hizo. Algunos defendieron a la FTC, entre ellos el escritor Matt Stoller, quien aseguró que la FTC simplemente trata de ver si Twitter violó su decreto de consentimiento sobre privacidad cuando entregó montones de datos a los periodistas. No obstante, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) no está de acuerdo. "Cualquiera que se preocupe por la libertad de prensa debería estar preocupado por la exigencia de la FTC de que Twitter identifique a los periodistas que han recibido información que podría avergonzar a la administración, independientemente de lo que piensen de Elon Musk o Twitter. Es especialmente preocupante que la demanda podría permitir futuros esfuerzos para obtener los materiales de recopilación de noticias de los periodistas", lamentó el director de defensa de la FLIP, en un comunicado.

https://sputniknews.lat/20230104/los-archivos-de-twitter-revelan-que-washington-exigio-el-bloqueo-de-periodistas-y-funcionarios-1134315322.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

twitter, los archivos de twitter, eeuu, 🏛️ compañías