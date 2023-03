https://sputniknews.lat/20230309/the-times-occidente-conoce-al-autor-del-sabotaje-al-nord-stream-pero-lo-oculta-1136622276.html

'The Times': Occidente conoce al autor del sabotaje al Nord Stream, pero lo oculta

'The Times': Occidente conoce al autor del sabotaje al Nord Stream, pero lo oculta

Las autoridades europeas y los socios de la OTAN tuvieron conocimiento de la participación de una empresa originaria de Ucrania en las explosiones ocurridas en... 09.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-09T04:44+0000

2023-03-09T04:44+0000

2023-03-09T04:49+0000

internacional

eeuu

ucrania

volodímir zelenski

📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream

nord stream 2

nord stream

rusia

📰 suministro de armas a ucrania

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/0b/1135675044_0:268:3078:1999_1920x0_80_0_0_aaba3e3b93cb31cd5efd3b88776d0b87.jpg

Siguen las filtraciones sobre la supuesta autoría ucraniana del sabotaje a los gasoductos que conectan a Rusia con Alemania a través del mar Báltico. Ahora es The Times el medio que asegura que una unidad de inteligencia escandinava tiene información precisa sobre el autor del ataque al Nord Stream: un empresario ucraniano no afiliado al Gobierno de Volodímir Zelenski. Según el diario, este hombre está plenamente identificado como presunto organizador y patrocinador del sabotaje, una semana después de que ocurrieron los hechos en septiembre de 2022. De acuerdo con el rotativo, el empresario se habría encargado de adquirir un yate, contratar a los buzos, conseguir pasaportes y explosivos "solo disponibles para la industria gasística y petrolera con una licencia específica y un gran costo".Los investigadores precisaron que en el incidente no habrían estado involucrados funcionarios, representantes o ciudadanos de Estados Unidos, Polonia o Rusia."La confusión sobre la relación entre el Gobierno de Zelenski y los saboteadores generará sospechas. Esto envalentonará a quienes en Alemania presionan al canciller Olaf Scholz para que reduzca la ayuda militar y, en última instancia, perjudique a Ucrania", se lee en el artículo.Rusia ha impulsado desde el primer momento que se realice una investigación exhaustiva para conocer lo que denominó un acto terrorista. Aunque países como Alemania y Polonia iniciaron investigaciones propias, hasta el momento no han dado algún avance de las mismas. Moscú asegura que Washington y sus aliados en Bruselas se oponen a la realización de una indagatoria. Apenas el pasado 8 de febrero, el periodista Seymour Hersh, ganador del Premio Pulitzer, reveló que Estados Unidos habría estado detrás del sabotaje al Nord Stream para afectar la relación entre Alemania y Rusia y garantizar el apoyo militar de Berlín a Ucrania.Moscú quiere que el Consejo de Seguridad de la ONU inicie una investigación, pero la propuesta no ha prosperado.Antes de las revelaciones de The Times, el diario estadounidense The New York Times reveló, con base en fuentes de seguridad, que un grupo proucraniano, sin aparente relación con el Gobierno de Volodímir Zelenski, habría sido el autor de las explosiones.

https://sputniknews.lat/20230308/sabotaje-a-gasoductos-rusos-debe-ser-investigado-por-autoridades-competentes-dice-la-onu-1136614192.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, ucrania, volodímir zelenski, 📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream, nord stream 2, nord stream, rusia, 📰 suministro de armas a ucrania, otan