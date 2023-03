https://sputniknews.lat/20230310/amlo-arrasa-contra-los-republicanos-que-se-creen-estos-mequetrefes-intervencionistas-1136701370.html

AMLO arrasa contra los republicanos: "¿Qué se creen estos mequetrefes intervencionistas?"

AMLO arrasa contra los republicanos: "¿Qué se creen estos mequetrefes intervencionistas?"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió a los comentarios de legisladores estadounidenses acerca de enviar a las tropas de ese país a...

Durante las últimas semanas, los legisladores republicanos como Roger Marshall, Rick Scott y Dan Crenshaw, buscaron que el Gobierno estadounidense encabezado por Joe Biden declarara a los carteles del narcotráfico como terroristas y, con ello, que el Ejército de EEUU interviniera en el país latinoamericano. La primera propuesta ya fue descartada por la Casa Blanca.El mandatario agregó que de continuar los comentarios de los republicanos, su Gobierno seguirá defendiéndose."Vamos a defender nuestra soberanía y el presidente [Joe Biden] no tiene esa postura. Son estos legisladores republicanos. Si siguen ofendiendo a México, nosotros [continuaremos] denunciándolos y le vamos a pedir a nuestros paisanos que no voten por ellos. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre", puntualizó.Durante esta semana, López Obrador aseguró que no permitirá que las Fuerzas Armadas de EEUU o cualquier otra nación intervengan en México."De una vez fijamos postura. No vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y, mucho menos, que intervengan Fuerzas Armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio", indicó el 9 de marzo.Esto ocurre después de que el pasado 3 de marzo cuatro ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados en Matamoros, en el estado de Tamaulipas, México. Dos de ellos fueron asesinados presuntamente por elementos del cartel del Golfo.Las autoridades mexicanas informaron del asesinato de Zindell Brown y Shaeed Woodard, así como del rescate de Latavia Tay Washington McGee y Eric James Williams. Este hecho causó que varios legisladores republicanos nuevamente exigieran a EEUU que se nombre a los carteles (mexicanos) como organizaciones terroristas extranjeras.

