China: "A Xi se lo compara con Mao por la fuerte continuidad del liderazgo"

El presidente gobernará por un tercer periodo, algo que no ocurría desde Mao Zedong, fundador de la China Comunista. En otro orden, Joe Biden recibió en Washington a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Estas y más noticias en 'En órbita'.

Xi Jinping continuará como presidente de la potencia asiática hasta 2028. El líder además fue reelecto presidente del Consejo Militar Central.Así lo decidió, en votación unánime, la Asamblea Popular Nacional, máxima autoridad del país asiático: 2.952 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones.La reelección de Xi resulta histórica, dado que nadie, desde Mao Zedong (1893-1976), fundador de la China Comunista, tuvo un tercer periodo en el Gobierno.A criterio del entrevistado, "semejantes desafíos ameritan una conducción bien centralizada y fuerte en un ciclo histórico que atraviesa China".Xi, de 69 años de edad, iba a dejar la jefatura del Estado este año, pero la Asamblea Popular Nacional aprobó en marzo de 2018 una nueva enmienda que eliminó de la Constitución el límite de dos mandatos consecutivos para el presidente y el vicepresidente.El mandatario expresó que será clave en su gestión desarrollar el sector de tecnología, en busca de una autosuficiencia nacional frente a presiones en particular de EEUU."Xi busca alcanzar la vanguardia en ciencia y tecnología a nivel nacional como global. Y para esto hay que trabajar en las empresas del Estado, sobre las nuevas generaciones de personas que tienen nuevas demandas en un país en desarrollo”, indicó Restivo."Xi tiene, como el liderazgo chino en general, metas hacia 2025, 2030, 2049, cuando se cumplan 100 años de la República Popular China, en el sentido de darle a la mayor población mundial, de unas 1.412 millones de personas, una calidad de vida acorde a lo que, a su criterio, una potencia requiere", opinó el historiador argentino.Entre los líderes mundiales que saludaron a Xi estuvo el presidente ruso, Vladimir Putin. De acuerdo con el entrevistado, Rusia es el aliado más importante de China, por lo que el liderazgo de Xi consolidará este vínculo bilateral."China ya no se calla más. Durante años, no tomaba posición en conflictos internacionales. Pero en la medida en que la presión de EEUU y la OTAN en Oriente crece, la política exterior de Pekín debe ser asertiva y también saber cómo operar", sentenció el experto.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la coincidencia entre los gobiernos de EEUU y México en combatir el tráfico ilegal de armas y de la droga fentanilo, respetando las soberanías de ambos países, según declaró el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.En otro orden, el presidente de EEUU, Joe Biden, recibió en Washington a la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Abordaron el conflicto en Ucrania, el desarrollo militar de China y el desarrollo de tecnologías verdes, entre otros temas.En Uruguay, En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

