"Es hora de acelerar": la Comisión Europea insta a volver a la disciplina presupuestaria

En medio de la crisis económica en la región, la Comisión Europea exige que los países de la UE vuelvan a la disciplina fiscal, que supone abstenerse de gastos... 10.03.2023, Sputnik Mundo

Según las normas establecidas, los países de la Unión Europea se ven obligados a mantener el déficit público por debajo del 3% y la ratio deuda/PIB por debajo del 60%. Sin embargo, algunos Estados miembros del bloque no cumplen con estos requisitos. En concreto, Grecia mostró en el 2022 un nivel de deuda del 178,2% en relación con su PIB. Le sigue Italia, con un 143,3%, Portugal con un 120,1%, y España con un 115,6%. Incluso la media de la UE alcanza el 85%, superando en un 25% su propio límite establecido.De este modo, queda claro, que las cifras de estos países son dos o más veces superiores a la norma establecida. Por lo tanto, Bruselas da a algunos de ellos más flexibilidad para reducir su deuda a medio plazo, es decir, entre 4 y 7 años, y les concede menos fondos.En busca de un gasto más "inteligente"A su vez, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, instó a los miembros a aplicar un "gasto inteligente" centrándose en acelerar la transición a las tecnologías ecológicas y digitales. Se trata de un doble esfuerzo que requiere una inversión pública y privada adicional de 645.000 millones de euros anuales.Así, en los próximos meses, el organismo prevé proporcionar a cada país de la Unión recomendaciones de gasto para 2024, desarrollados según sus propios planes. También estos planes se pueden corregir, si las medidas propuestas "no son suficientemente ambiciosas". En este caso, la Comisión sugerirá cómo reducir los gastos en función de las circunstancias nacionales. Asimismo, se destaca que Bruselas aún no castiga los déficits excesivos este año, pero se reserva el derecho de imponer sanciones financieras a los infractores ya en 2024.Las sanciones antirrusas afectan a Europa más que nuncaEstas medidas fueron anunciadas en medio de la crisis económica que azota al bloque debido a la política de sanciones antirrusas que disparó los precios de la energía en la región. Tales decisiones de los líderes europeos provocaron la reacción negativa de la población, así que miles de manifestantes siguen protestando en varios países de la UE.El único miembro de la Unión que perece ir contra la corriente es Hungría, cuyas autoridades instan continuamente a la UE que deje de luchar contra Rusia y se centre en el problema de inflación.Cabe destacar, que a inicios de 2023 la tasa de la inflación en algunos países del bloque está marcando nuevos récords. La propia Hungría registra la tasa de inflación más elevada, con un 25%. Le siguen los países bálticos, Letonia y Lituania, con un crecimiento de precios del 20%. Solo en España, la inflación se mantiene por debajo del 6%, mientras que la media del bloque es del 10,4%. Aun así, la UE no tiene previsto recortar su ayuda a Ucrania a pesar de los problemas económicos. Según estimaciones del Consejo de la UE, el bloque concedió casi 67.000 millones de euros a Ucrania desde el inicio de la operación especial militar rusa el 24 de febrero de 2022. Así, en diciembre pasado, el organismo acordó asignar 18.000 millones de euros a Ucrania en 2023.

unión europea

