"La guerra nos ha destrozado a todos": avanzan las negociaciones entre Colombia y el ELN en México

El Gobierno colombiano se comprometió "a no levantarse de la mesa de negociaciones hasta firmar la paz" con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN)... 10.03.2023

Este 10 de marzo se llevó a cabo en la Ciudad de México la clausura del segundo ciclo de negociaciones entre el Gobierno de Colombia y el ELN, luego de un desacuerdo entre ambas partes que ha trabado el Acuerdo de Paz Total del presidente Petro. De este modo, las autoridades colombianas anunciaron el inicio de las negociaciones de un cese al fuego. Durante la reunión, mediada por la Cancillería mexicana, el jefe negociador de ELN, Pablo Beltrán, hizo un llamado a toda la sociedad colombiana a participar en las negociaciones con el fin de lograr un gran acuerdo nacional que lleve a una paz justa y duradera. En este punto coincidió Otty Patiño, quien aseguró que "pudimos avanzar en la negociaciones de un cese al fuego. Es un reclamo de toda la sociedad colombiana. Paren la violencia señores armados". "La guerra nos ha destrozado a todos"En las conversaciones también estuvo la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, quien manifestó la necesidad de conciliación del pueblo colombiano a través del freno a la violencia, un mal que, dijo, aqueja a Colombia desde hace décadas y ha resquebrajado el tejido social. La vicepresidenta llamó al Gobierno y a los líderes del ELN a no romper las negociaciones "pase lo que pase", ya que las nuevas generaciones merecen un país en paz, donde el diálogo impere sobre la barbarie. "Los niños colombianos esperan mucho de ustedes. La guerra ha tenido rostro de hombre. Ha sido el machismo y el patriarcado el que ha impulsado este conflicto que nunca debió ser. No queremos seguir pariendo hijos para la guerra", sentenció. Márquez también agradeció a México por ser uno de los mediadores de esta mesa de negociaciones. Venezuela también participa como país sede de los diálogos de paz, mientras que Chile, Cuba y Noruega coadyuvan para facilitar el proceso.Aunque el ELN y el Gobierno de Colombia participaron en las mesas de negociación organizadas en noviembre, en México, las conversaciones se frenaron luego de que Gustavo Petro anunciara el pasado 31 de diciembre un cese al fuego bilateral debido a la falta de acuerdos con los líderes guerrilleros.El decreto, con fecha del 4 de enero de 2023, no fue bien recibido por el ELN, organización que acusó al Gobierno colombiano de informar sobre una tregua que aún no se había pactado entre las dos partes.Tras la respuesta del ELN, Petro anunció en ese momento que continuaría las acciones armadas en contra de la guerrilla colombiana.

