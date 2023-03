https://sputniknews.lat/20230310/moscu-considera-que-washington-es-responsable-de-los-atentados-contra-los-gasoductos-nord-stream-1136693580.html

Moscú considera que Washington es responsable de los atentados contra los gasoductos Nord Stream

MOSCÚ (Sputnik) — Para Rusia resulta obvio que la responsabilidad por los atentados contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2 corre a cargo de Estados Unidos... 10.03.2023, Sputnik Mundo

El diplomático indicó en una entrevista con RT Arabic que "en los últimos días se observa una campaña publicitaria después de ciertas filtraciones", provenientes, en su opinión, de "las esferas del poder" del país norteamericano, que representan "un intento barato de lanzar la opinión pública internacional por una pista falsa". Días antes, el diario estadounidense The New York Times escribió, citando a funcionarios estadounidenses, que los nuevos datos de inteligencia sugerían que los atentados contra los gasoductos eran obra de cierto grupo proucraniano. El 26 de septiembre de 2022, la empresa Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto homónimo, anunció una fuga de gas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm, por causas desconocidas. Más tarde trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sido dañadas, y los gobiernos de Alemania, Dinamarca y Suecia no descartaron que se tratara de un acto de sabotaje.

